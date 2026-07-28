Nazlı Sabancı, ikinci kez mezun oldu

Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi: Bodrum'da yakalandılar

İSTANBUL'da kundaklama ve kurşunlama olayını gerçekleştiren kişileri takip eden polis, ikisi kadın 7 şüpheliyi Bodrum'da gözaltına aldı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede 'Blok3' sahne adını kullanan Hakan Aydın'a saldırı hazırlığında oldukları belirlendi. 4 Tabanca 86 mermi ile birlik... Daha Fazla Göster İSTANBUL'da kundaklama ve kurşunlama olayını gerçekleştiren kişileri takip eden polis, ikisi kadın 7 şüpheliyi Bodrum'da gözaltına aldı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede 'Blok3' sahne adını kullanan Hakan Aydın'a saldırı hazırlığında oldukları belirlendi. 4 Tabanca 86 mermi ile birlikte yakalanan şüphelilerin telefonlarında 'Blok' adlı bir grup kurdukları ve Hakan Aydın'ın kaldığı otel, kullandığı otomobilleri ve konumlarını birbirlerine attıkları tespit edildi. Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen ve "Biz tatil yapıyorduk" diyen şüpheliler çıkarıldıkları adliye de tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA) Daha Az Göster