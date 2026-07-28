Nazlı Sabancı, ikinci kez mezun oldu
Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, Londra'daki hukuk eğitiminin ardından Psikoloji Bölümü'nden de mezun olarak ikinci diplomasını aldı
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 19:43 Güncelleme:
Sabancı ailesinden Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın oğlu Hacı Sabancı ile 2021 yılında nikâh masasına oturan ve 2023 yılında ilk çocuğu Arzu Alara'yı kucağına alan Nazlı Sabancı, ikinci üniversite eğitimini başarıyla tamamladı.
Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyet sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Nazlı Sabancı'yı, bu özel gününde eşi Hacı Sabancı da yalnız bırakmadı. Hacı Sabancı'nın törene katılarak eşinin mutluluğuna ortak olduğu görüldü.
Lisans eğitimine yurt dışında başlayan Nazlı Sabancı, daha önce de Londra'da bulunan University of Westminster'ın Hukuk Bölümü'nden mezun olmuştu.
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