Oğluna şiddet uygulamakla suçlanan Halle Berry'nin büyük mahkeme zaferi

Eski eşi Olivier Martinez, Halle Berry'ye, 13 yaşındaki oğulları Maceo'ya fiziksel şiddet uyguladığı suçlamasıyla geçici uzaklaştırma kararı aldırmıştı. 2015'te ayrılan çift arasında şu anda velayet konusunda hukuki bir mücadele sürüyor. Ancak davadaki son gelişmeler, ünlü oyuncu Berry lehine oldu.

UZAKLAŞTIRMA KALDIRILDI

Eski eşinin yönelttiği şiddet iddialarını, "Tamamen asılsız ve kasıtlı olarak yanıltıcı" olarak nitelendiren Berry, "aile içi şiddet nedeniyle uygulanan uzaklaştırma kararının kaldırılmasıyla" büyük bir zafer elde etti.

"ORTAK VELAYET REDDEDİLDİ"

Oscar'lı yıldızın avukatı Marina Beck, mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklamada , "Mahkemenin geçici uzaklaştırma kararını kaldırmasından son derece memnunuz. İlerleyen süreçte Halle, ailesinin iyiliğine ve çıkarlarına odaklanmaya kararlı" dedi.

Olivier Martinez'in avukatı Patrick Baghdaserians, "Halle'nin avukatları velayetin iki taraf arasında eşit olarak paylaşılmasını talep etmişti, ancak hakim bunu reddetti" dedi. Martinez, Ekim 2026'daki duruşmaya kadar geçici olarak birincil fiziksel velayete sahipti ve bu velayet, geçici bir uzaklaştırma kararıyla birlikte verilmişti. Şu anda Maceo'nun velayeti esas olarak babasında bulunuyor. Avukatı bunu "büyük bir zafer" olarak nitelendirdi.

ŞİMDİLİK OĞLUNU YATILI ALAMAYACAK

Los Angeles Yüksek Mahkemesi Berry için verilen geçici uzaklaştırma kararını kaldırsa da şu anda gece boyunca çocuğunu misafir edemeyeceğine hükmetti.

Velayet konusundaki nihai kararın kasım ayında verilmesi bekleniyor.

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NE OLMUŞTU?

Halle Berry’nin 2016 yılında boşandığı Fransız oyuncu Olivier Martinez, Los Angeles'taki bir aile mahkemesine başvurarak Berry'nin oğulları Maceo'ya şiddet uyguladığını öne sürdü. İddialara göre 26 Eylül'de evde bir video oyunu yüzünden tartışma çıktı ve Berry, çocuğuna "Aptal gibi görünüyorsun" diyerek fiziksel şiddette bulundu.

Çocuğun güvenliğini gerekçe göstererek acil koruma talep eden Martinez'in başvurusunu değerlendiren mahkeme, Halle Berry hakkında geçici uzaklaştırma kararı verdi.

Ortak velayetleri olan eski çift, mahkemede yeni bir valeyet mücadelesi veriyor. Olivier Martinez, 13 yaşındaki oğlunun velayetini tamamen almak istiyor. Oğluna şiddet uygulamakla suçlanan Halle Berry, mahkemede suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.