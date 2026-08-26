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        Haberler Dünyadan Orlando Bloom 'Reset' filminden son anda çekildi

        Orlando Bloom 'Reset' filminden son anda çekildi

        Orlando Bloom, başrolde yer alacağı açıklanan 'Reset' filminden, çekimler başlamak üzereyken ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 10:12 Güncelleme:
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        Filmden son anda çekildi

        Orlando Bloom, çekimler başlamadan hemen önce yakında vizyona girecek 'Reset' filminden çekildi. 49 yaşındaki oyuncu, Priyanka Chopra ile birlikte rol alacağı gerilim filminde oynayacaktı, ancak son anda projeden ayrıldı.

        Bloom ve Chopra'nın kadroya dahil olacağı mayıs ayında duyurulmuştu ve Bloom, ön prodüksiyon sürecinde de kadroda yer almaya devam etmişti.

        Deadline daha önce, Matt Smukler'ın yönetmenliğini üstleneceğini ve yapımın ağustos ayında başlayacağını bildirmişti. Smukler, "Çekicilik ve güvensizliğin zahmetsizce bir arada var olabileceği bir çift arıyordum. Priyanka ve Orlando'nun her ikisine de aynı anda inanmanızı sağlayacak inanılmaz bir yetenekleri var. Aralarındaki kimya inkar edilemez" demişti.

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        Priyanka Chopra, Purple Pebble Pictures şirketi aracılığıyla filmin yapımcılığını da üstleniyor. Orlando Bloom'un da yapımcı olarak görev alacağı söyleniyor.

        Filmden çekilen Bloom'un rolü için üç erkek adayın değerlendirildiği öğrenilirken, bu isimlerin kimler olduğu açıklanmadı. Yapımcı olarak Chopra, filmin hâlâ çekilebilmesi durumunda, üç adaydan hangisinin seçileceğinde muhtemelen son sözü söyleyecek.

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        #orlando bloom
        #reset
        #reset filmi
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