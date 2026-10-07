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        Haberler Dünyadan Oscar'lı oyuncu Eva Marie Saint 102 yaşında hayatını kaybetti

        Oscar'lı oyuncu Eva Marie Saint 102 yaşında hayatını kaybetti

        Rol aldığı ilk filmle Oscar ödülü kazanan Eva Marie Saint, 102 yaşında evinde son nefesini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 12:22 Güncelleme:
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        102 yaşında hayatını kaybetti

        'On the Waterfront' ve 'North by Northwest' gibi filmleriyle hafızalarda yer edinen Oscar ödüllü Eva Marie Saint, 102 yaşında hayatını kaybetti.

        Ölüm haberi, sanatçının halkla ilişkiler sorumlusu Jeff Sanderson tarafından duyuruldu. Saint'in ABD'nin Los Angeles şehrindeki evinde son nefesini verdiği öğrenildi.

        Saint, rol aldığı ilk filmiyle Oscar'a uzanmıştı. 1954 yapımı 'On the Waterfront' filminde Marlon Brando'nun karşısında Edie Doyle karakterini canlandırmış, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Saint, 'People Like Us' dizisindeki performansıyla da Emmy ödülü almıştı.

        Saint'in rol aldığı yapımlar arasında 'Exodus', 'A Hatful of Rain', 'Ruslar Geliyor' (The Russians Are Coming the Russians Are Coming) gibi birçok film yer alıyor.

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        Sinema kariyerine başlamadan önce televizyon ve tiyatroda çalışan Saint, yıllar sonra, 'Because of Winn-Dixie' ve 'Superman Returns' filmlerindeki yardımcı rolleriyle yeni izleyicilere ulaşmaya devam etti.

        Yönetmen Jeffrey Hayden ile 2016'daki ölümüne kadar 65 yıl evli kaldı. Çiftin iki çocuğu, dört torunu ve iki torun çocuğu var.

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