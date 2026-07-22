Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Pembe Panter'in ünlü müziğindeki saksafon sesinin sahibi Plas Johnson hayatını kaybetti

        'Pembe Panter'in ünlü müziğindeki saksafon sesinin sahibi Plas Johnson hayatını kaybetti

        'Pembe Panter' filminin tema müziğindeki solo performansıyla tanınan saksofon sanatçısı Plas Johnson, 94 yaşında yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 10:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ünlü sesin sahibi hayatını kaybetti

        Zamansız klasik 'Pembe Panter'in ünlü melodisindeki solosuyla tanınan Amerikalı caz saksafoncusu Plas Johnson, 94 yaşında hayatını kaybetti. Frank Sinatra, BB King ve daha birçok sanatçıyla kayıt yapmış olan sanatçının 15 Temmuz'da Los Angeles'ta son nefesini verdiği öğrenildi. Johnson, 95'inci doğum gününe altı gün kala hayata veda etmiş oldu.

        Johnson en çok, 1963'te Amerikalı besteci Henry Mancini ile birlikte kaydettiği 'Pembe Panter' tema müziğindeki performansıyla tanınıyordu. Bu filmin müziği daha sonra Amerikan Film Enstitüsü'nün gelmiş geçmiş en iyi film müzikleri listesinde 20'nci sırada yer aldı.

        Üç Grammy ödülü kazanan parça, 37. Oscar Ödülleri'nde En İyi Orijinal Film Müziği dalında Oscar'a aday gösterildi.

        REKLAM

        Johnson verdiği bir röportajda, 'Pembe Panter' müziğiyle ilgili konuşmuş ve "Sanırım sadece iki çekim yaptık. Bitirdiğimizde herkes alkışladı, hatta yaylı çalgıcılar bile" demişti.

        Klasik eserin tenor saksafon solosunu seslendiren Johnson, şakayla karışık şöyle eklemişti: Bu da bir şey ifade ediyor. Çünkü onlar hiçbir şeye alkış tutmazlar.

        İLK SAKSAFONUNU BABASI ALDI

        Johnson, müzik kariyerine ailesiyle birlikte şarkı söyleyerek başladı. Daha sonra hem banjo hem de saksafon çalan babası ona bir soprano saksafon aldı.

        Johnson, 1950'de kardeşi Ray ile birlikte DeLuxe Records için ilk kayıtlarını yaptıktan sonra şarkıcı ve piyanist Charles Brown ile turneye çıktı.

        Soprano saksafondan alto ve tenor saksafona geçtikten sonra Johnson, 1954'te Los Angeles'a taşındı ve burada stüdyo müzisyeni olarak çalışmaya başladı. Mancini'nin yanı sıra BB King, Johnny Otis, Frank Sinatra, Marvin Gaye ve Nat King Cole gibi sanatçılarla kayıtlar yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uzaydan İstanbul bakışı

        ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Karadeniz ile Marmara Denizi'nde ilkbahar ve yaz aylarında görülen turkuaz renk değişimini gösteren uydu ve uzay görüntülerini yayımladı. NASA'nın PACE uydusu ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen görüntülerde Karadeniz, Marmara Denizi ve İst...
        #Plas Johnson
        #saksafon
        #Pembe Panter
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Satranç kraliçesi cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti
        Satranç kraliçesi cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Kardeşini mezarı başında andı
        Kardeşini mezarı başında andı
        Sekizinci çocuğu oldu
        Sekizinci çocuğu oldu
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Okullara ruh sağlığı taraması geliyor
        Okullara ruh sağlığı taraması geliyor
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne oldu?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne oldu?