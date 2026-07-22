'Pembe Panter'in ünlü müziğindeki saksafon sesinin sahibi Plas Johnson hayatını kaybetti

Zamansız klasik 'Pembe Panter'in ünlü melodisindeki solosuyla tanınan Amerikalı caz saksafoncusu Plas Johnson, 94 yaşında hayatını kaybetti. Frank Sinatra, BB King ve daha birçok sanatçıyla kayıt yapmış olan sanatçının 15 Temmuz'da Los Angeles'ta son nefesini verdiği öğrenildi. Johnson, 95'inci doğum gününe altı gün kala hayata veda etmiş oldu.

Johnson en çok, 1963'te Amerikalı besteci Henry Mancini ile birlikte kaydettiği 'Pembe Panter' tema müziğindeki performansıyla tanınıyordu. Bu filmin müziği daha sonra Amerikan Film Enstitüsü'nün gelmiş geçmiş en iyi film müzikleri listesinde 20'nci sırada yer aldı.

Üç Grammy ödülü kazanan parça, 37. Oscar Ödülleri'nde En İyi Orijinal Film Müziği dalında Oscar'a aday gösterildi.

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Johnson verdiği bir röportajda, 'Pembe Panter' müziğiyle ilgili konuşmuş ve "Sanırım sadece iki çekim yaptık. Bitirdiğimizde herkes alkışladı, hatta yaylı çalgıcılar bile" demişti.

Klasik eserin tenor saksafon solosunu seslendiren Johnson, şakayla karışık şöyle eklemişti: Bu da bir şey ifade ediyor. Çünkü onlar hiçbir şeye alkış tutmazlar.

İLK SAKSAFONUNU BABASI ALDI

Johnson, müzik kariyerine ailesiyle birlikte şarkı söyleyerek başladı. Daha sonra hem banjo hem de saksafon çalan babası ona bir soprano saksafon aldı.

Johnson, 1950'de kardeşi Ray ile birlikte DeLuxe Records için ilk kayıtlarını yaptıktan sonra şarkıcı ve piyanist Charles Brown ile turneye çıktı.

Soprano saksafondan alto ve tenor saksafona geçtikten sonra Johnson, 1954'te Los Angeles'a taşındı ve burada stüdyo müzisyeni olarak çalışmaya başladı. Mancini'nin yanı sıra BB King, Johnny Otis, Frank Sinatra, Marvin Gaye ve Nat King Cole gibi sanatçılarla kayıtlar yaptı.