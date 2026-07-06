Penelope Cruz: Babam öldü, çekim devam etti

Penelope Cruz, meşhur "Gösteri devam etmeli" (Show must go on) sözünün yıllar önce hayatında gerçeğe dönüştüğünü anlattı. 52 yaşındaki İspanyol oyuncu, babasını kaybetmesinin hemen ardından setteki görevine devam ettiğini söyledi.

2016 yapımı komedi filmi 'Zoolander 2'de başrol oynayan Cruz, babasının vefat ettiği sırada gece çekimlerinde olduğunu açıkladı. Porter'a konuşan oyuncu, "Babam sabah saat ikide öldü. Çok gençti, hiç beklemediğim bir anda kalp krizi geçirdi. Şoktan bayılmak üzere olduğumu hatırlıyorum" dedi. Cruz, "Pazartesi sabahı yine sette olmam, insanları güldürmeye çalışmam ve bir komedi filmi çekmem gerekiyordu" diye devam etti.

Filmin setinde rol arkadaşı Ben Stiller ile aralarında yakın bir bağ oluştuğunu, çünkü ikisinin de çekimler sırasında bir ebeveynlerini kaybettiğini söyleyen Cruz, "Bundan iki hafta önce de Ben Stiller'ın annesiyle aynı şey olmuştu. Film onun için de, benim için de duramazdı. Ben'i her gördüğümde, 'Vay be, neler yaşadık' diyorum" ifadesini kullandı.

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Röportajda kendisinin ve eşi Javier Bardem'in ebeveynlik tarzları üzerine düşüncelerini paylaşan Cruz, "Ebeveyn olarak, evde doğru atmosferi yaratmak için çok daha fazla çalışmanız gerekiyor" dedi.

"Annem ve babam beni çok genç yaşta dünyaya getirdiler, bu yüzden onlarla her şey hakkında konuşabilmeyi öğrendim. Çocuklarımla olan ilişkimde de aynı şeyi istiyorum" diyen oyuncu, "Onların tüm soruları sorabilecekleri ve paylaşabilecekleri güvenli bir ortam yaratmak istiyorum Neye ihtiyaçları varsa onu yapacaklar. Ben de yargılamadan dinleyeceğim" ifadesini kullandı.

2010 yılında evlenen Penelope Cruz ve Javier Bardem çiftinin 15 yaşında Leo adında oğlu ve 12 yaşında Luna adında kızı bulunuyor.