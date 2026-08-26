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        Haberler Müzik Pink Martini All-Stars'tan Türkiye'de ilk konser

        Pink Martini All-Stars'tan Türkiye'de ilk konser

        Pink Martini'nin yıllar boyunca birlikte sahne aldığı müzisyenleri ve vokalistleri aynı sahnede buluşturan Pink Martini All-Stars, 13 Eylül'de İstanbul'da konser verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        Türkiye'de ilk konser

        Pink Martini All-Stars, Türkiye'deki ilk performansını 13 Eylül akşamı DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup kapsamında gerçekleştirecek. Kürek sporunun regata geleneğini İstanbul’a taşıyan organizasyonun ödül töreninde sahne alacak Pink Martini All-Stars’a, bu özel performansta sürpriz Türk sanatçılar da eşlik edecek.

        Pink Martini’nin en sevilen vokalistlerini ve uzun yıllardır birlikte sahne aldığı sanatçıları aynı konserde buluşturan özel bir performans konsepti olan Pink Martini All-Stars, grubun hafızalara kazınan klasiklerini sürpriz düzenlemeler ve güçlü sahne performanslarıyla yeniden yorumluyor. Thomas Lauderdale'in liderliğinde gerçekleşen; Ari Shapiro, Edna Vazquez, Jimmie Herrod gibi güçlü isimler sahne aldığı özel proje, Pink Martini'nin kendine özgü klasik pop anlayışını, big band tınılarını ve Hollywood ihtişamını bambaşka bir deneyime dönüştürüyor.

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        Kendilerini "Dünyanın farklı köşelerinden melodileri ve ritimleri modern bir yorumla buluşturan müzik arkeologları" olarak tanımlayan topluluğun şarkıları, La Casa de Papel ve Desperate Housewives başta olmak üzere birçok dizi ve filmde de yer aldı. Bugüne kadar 25'in üzerinde dilde eser seslendiren Pink Martini, repertuvarında "Üsküdar'a Gider İken" ve "Aşkım Bahardı" gibi Türkçe şarkılara da yer vererek Türkiye ile kurduğu özel bağı yıllardır sürdürüyor.

        Samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba ezgilerine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak müziğine uzanan zengin repertuvarıyla dinleyicilerini dünya turuna çıkaran Pink Martini All-Stars, Ari Shapiro, Edna Vazquez ve Jimmie Herrod'un performanslarıyla Türkiye'de ilk kez sahne alacak.

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        #konser
        #Pink Martini
        #Pink Martini All-Stars
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