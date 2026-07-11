Rıza Kocaoğlu'nun Bodrum keyfi
Tatiline Bodrum'da devam eden Rıza Kocaoğlu, Yalıkavak'ta görüntülendi. Sıcak havadan bunalan ünlü oyuncu, denize girerek serinledi
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 08:46 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; tatiline hız kesmeden devam eden Rıza Kocaoğlu, Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi.
Gününü bir erkek arkadaşıyla sahilde sohbet ederek geçiren Kocaoğlu, sıcak havanın tadını çıkararak güneşlendi.
Daha sonra sıcak havadan bunalan 47 yaşındaki oyuncu, denize girerek serinledi.
Ünlü oyuncunun fit görüntüsü de objektiflerden kaçmadı.
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