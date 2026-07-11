Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rıza Kocaoğlu'nun Bodrum keyfi

        Rıza Kocaoğlu'nun Bodrum keyfi

        Tatiline Bodrum'da devam eden Rıza Kocaoğlu, Yalıkavak'ta görüntülendi. Sıcak havadan bunalan ünlü oyuncu, denize girerek serinledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 08:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yalıkavak'ta serinledi

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; tatiline hız kesmeden devam eden Rıza Kocaoğlu, Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi.

        Gününü bir erkek arkadaşıyla sahilde sohbet ederek geçiren Kocaoğlu, sıcak havanın tadını çıkararak güneşlendi.

        Daha sonra sıcak havadan bunalan 47 yaşındaki oyuncu, denize girerek serinledi.

        Ünlü oyuncunun fit görüntüsü de objektiflerden kaçmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otobüs ile otomobilin arasında kaldı!

        (DHA) Şişli Mecidiyeköy'de seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, yol kenarında park halindeki otomobilin yanında duran yayaya çarptı. Otobüs ile otomobil arasında sıkışarak yaralanan kişinin kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

        #Rıza Kocaoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        Apple'dan OpenAI'a dava: Ticari sırları çaldı
        Apple'dan OpenAI'a dava: Ticari sırları çaldı
        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!