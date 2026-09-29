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        Haberler Dünyadan Rob Lowe kamera önünde en iyi öpüşen kadın oyuncuyu açıkladı

        Rob Lowe kamera önünde en iyi öpüşen kadın oyuncuyu açıkladı

        Bugüne dek sinemada Demi Moore, Rashida Jones, Kim Cattrall, Calista Flockhart, Meg Tilly gibi birçok isimle öpüşme sahnesi çeken Rob Lowe, en iyi öpüşen kadın oyuncuyu tereddütsüz ilan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        En iyi öpüşen kadın oyuncuyu açıkladı

        Amerikalı ünlü oyuncu Rob Lowe, katıldığı televizyon programında bugüne kadar ekranda öpüştüğü en iyi kadının adını açıkladı. 62 yaşındaki aktör, oyuncu ve model Nastassja Kinski'yi en iyi öpüşen kadın oyuncu olarak ilan etti.

        Lowe, bugüne dek beyazperdede Demi Moore, Rashida Jones, Kim Cattrall, Calista Flockhart, Meg Tilly gibi birçok isimle öpüşme sahnesi çekmişti. Sunucu Andy Cohen'in en iyi kamera önü öpüşmesini sorduğunda, Lowe hiç tereddüt etmeden Kinski'nin adını verdi.

        Nastassja Kinski
        Nastassja Kinski

        Lowe'a Kinski'ye neden bu ismi verdiği sorulduğunda, açık ve net bir şekilde, "Ona bir bakın. O an için, muhtemelen hayatımda gördüğüm en güzel kadındı" diye yanıt verdi.

        Ayrıca Kinski'yi öpmekten çekindiğini de itiraf eden Lowe, "Gerçekten çok, çok korkmuştum" diye konuştu.

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        Lowe ve şimdi 65 yaşında olan Kinski, 1984 yapımı 'The Hotel New Hampshire' filminde birlikte rol almışlardı. Tony Richardson'ın yönettiği komedi-drama türündeki film, yazar John Irving'in 1981 yılında yayımlanan aynı adlı kitabından uyarlanmıştı.

        Lowe, Temmuz 1991'den bu yana makyaj sanatçısı ve mücevher tasarımcısı Sheryl Berkoff ile evli.

        İkili, 1990 yapımı erotik gerilim filmi 'Bad Influence'ın setinde tanışmıştı. Çiftin mutlu birlikteliklerinden iki oğulları var: 32 yaşında Matthew ve 30 yaşında John Owen.

        Rob Lowe ve eşi Sheryl Berkoff
        Rob Lowe ve eşi Sheryl Berkoff

        Lowe, 2022'de verdiği bir röportajda, eşiyle bir gelecek kurabilmek için rehabilitasyona gittiğini ve alkolü bıraktığını anlatmıştı.

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        #Rob Lowe
        #öpüşme
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