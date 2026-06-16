Robert De Niro, Jane Fonda ve Julia Roberts'tan Donald Trump'a sert tepki

Önceki gün ABD'nin New York kentinde 'Rise Up, Sing Out' sloganıyla düzenlenen konserde sanatçılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın birinci anayasa değişikliğiyle belirlenen hakları ihlal ettiği gerekçesiyle protesto konuşmaları gerçekleştirdi.

Robert De Niro, Jane Fonda, Julia Roberts gibi isimler, Trump yönetimine karşı sert sözlerle eleştirilerde bulundu.

'Birinci Değişiklik Komitesi' adlı topluluk tarafından düzenlenen ve Jane Fonda'nın eş yapımcılığını üstlendiği iki buçuk saatlik gösteri, ifade özgürlüğünün bir kutlaması niteliğindeydi. Konserde Donald Trump ve onun yönetimine karşı sert bir tepki sergilendi.

"DEFOL GİT TRUMP!"

Robert De Niro, 'Rise Up, Sing Out' konserinde yaptığı sert konuşmada, Donald Trump'ın başkanlığının kendisinin Amerika Birleşik Devletleri'ni sevmesini imkansız hale getirdiğini söyledi.

De Niro, protesto konserinde, "Ülkemiz şu anda o kadar da sevilesi bir yer değil. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama ülkemizi sevmek, istismara uğramış bir eşin istismarcısını sevdiğini söylemesine benzemeye başladı" ifadesini kullandı.

"Irkçı, kadın düşmanı, yabancı düşmanı bir tiran tarafından yönetilen bir ülkeyi sevmiyorum" diyen De Niro, "Trump'ın birkaç gün önce, 'Amerikalıların mali durumunu hiç düşünmüyorum, en ufak bir şekilde bile' dediğini duyduğumda, 'Defol git, kes sesini' diyorum" şeklinde konuştu.

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"SANATÇILARI SUSTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Pek çok protestoda en başta yer almasıyla hafızalara kazınan Jane Fonda, De Niro'ya göre daha yumuşak bir dil kullandı ama sözleri etkiliydi. Fonda, "Hükümet ve yandaşları, sanatçıları susturmak için rutin olarak birinci maddeyi ihlal ediyor, Kennedy Merkezi gibi kurumları kapatıyor ve müzelerin fonlarını kesiyor" dedi.

"Geçtiğimiz yüzyıldan gerçekten farklı olan şey, saldırıların hükümetin her kademesinden gelmesidir: Yürütme, yasama ve yüksek mahkeme" diyen Fonda, "Temel demokratik haklarımızı yok etme ve yönetim biçimimizi kökten değiştirme yönünde açık bir çaba var. Buna asla izin vermem" çıkışını yaptı.

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Oyuncu Julia Roberts da sahneye çıkarak bir konuşma yaptı ve bu yılın başlarında Minneapolis'te göçmen polisi ICE tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki Renée Good'un anısına Amanda Gorman'ın bir şiirini okudu.

Roberts, “Renée Nicole Good bir sembol değildi. O, adaletsiz bir dünyada iyilik yapmak için elinden gelenin en iyisini yapan bir kadındı" ifadesini kullandı.