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        Haberler Magazin Seda Bakan, ailesiyle Anıtkabir'de

        Seda Bakan, ailesiyle Anıtkabir'de

        Oyuncu Seda Bakan, ailesiyle birlikte ziyaret ettiği Anıtkabir'de verdikleri pozları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 08:48 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu ailesiyle Anıtkabir'de

        Seda Bakan, eşi Ali Erel, kızları Leyla ve Ela ile birlikte anlamlı bir ziyarette bulundu.

        Oyuncu, ailesiyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'e gitti.

        Seda Bakan, Anıtkabir'de çektirdikleri fotoğrafları "Sonsuz saygı ve minnetle canım Ata'm" ifadeleriyle sosyal medya hesabından yayımladı.

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        #Seda Bakan
        #Ali Erel
        #leyla erel
        #Ela Erel
        #anıtkabir
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