Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Seda Sayan: Ayıp ya, artık evlenin!

        Seda Sayan: Ayıp ya, artık evlenin!

        Seda Sayan, Oğulcan Engin ile İlayda Alişan'ın evlenip evlenmeyecekleri ile ilgili soruya cevap vererek, "Vallahi ben istiyorum ikisine de ayıp diyorum. Evlensinler" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 10:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Ayıp ya, artık evlenin!"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Seda Sayan önceki akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Sayan, "Bacılar Buluşması" adını verdiği özel konserinde kadın hayranıyla bir araya geldi.

        Şarkıcı, “Bazen eril, bazen dişi, bazen abla, bazen bacıyım. İçimde matruşka gibi birçok kimlik barındırdığıma inanıyorum. Bana anne de diyorlar, abla da, bacı da. Bir tarafımda da hep meydan okuma var” dedi.

        Şarkıcı, oğlu Oğulcan Engin'in İlayda Alişan ile evlenmesini istediğini bir kez daha dile getirdi. Sayan, "Oğlum benim göz bebeğim. Allah herkesin evladına hayırlı yazılar yazsın. Vallahi ben istiyorum 'ayıp' diyorum ikisine de İlayda'ya da söylüyorum Oğulcan'a da ayıp. Evlensinler ya. Evlilik güzeldir. İlayda Alişan hangi dizide oynuyor TRT'de 'Evlilik Güzeldir' Biz de diyoruz evlilik güzeldir, evlenin" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Seda Sayan
        #ilayda alişan
        #oğulcan engin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        TCMB'den likidite adımı
        TCMB'den likidite adımı
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Salça yaparken kalp damarı yırtıldı
        Salça yaparken kalp damarı yırtıldı
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        "Diana'yı yakında unutacağız"
        "Diana'yı yakında unutacağız"
        "Çin, Suudi Arabistan üzerinden F-35 teknolojisine ulaşabilir"
        "Çin, Suudi Arabistan üzerinden F-35 teknolojisine ulaşabilir"
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Koruma desteği
        Koruma desteği
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Münir Canar vefat etti
        Münir Canar vefat etti
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı