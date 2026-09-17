Seda Sayan: Ayıp ya, artık evlenin!

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Seda Sayan önceki akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Sayan, "Bacılar Buluşması" adını verdiği özel konserinde kadın hayranıyla bir araya geldi.

Şarkıcı, “Bazen eril, bazen dişi, bazen abla, bazen bacıyım. İçimde matruşka gibi birçok kimlik barındırdığıma inanıyorum. Bana anne de diyorlar, abla da, bacı da. Bir tarafımda da hep meydan okuma var” dedi.

Şarkıcı, oğlu Oğulcan Engin'in İlayda Alişan ile evlenmesini istediğini bir kez daha dile getirdi. Sayan, "Oğlum benim göz bebeğim. Allah herkesin evladına hayırlı yazılar yazsın. Vallahi ben istiyorum 'ayıp' diyorum ikisine de İlayda'ya da söylüyorum Oğulcan'a da ayıp. Evlensinler ya. Evlilik güzeldir. İlayda Alişan hangi dizide oynuyor TRT'de 'Evlilik Güzeldir' Biz de diyoruz evlilik güzeldir, evlenin" ifadelerini kullandı.