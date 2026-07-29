Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile Etiler'deki bir eczaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularına yanıt veren 63 yaşındaki şarkıcı, "Eczanede işlerimiz vardı, onlar için geldik. Birkaç bir şey de aldık" dedi. Seda Sayan, tatil sorularına ise "Biz gittik geldik. Şu an bir şey yok" yanıtını verdi.

Sayan, gazetecilerin Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkındaki sorusuna, derneğe bağış yapmadığını söyleyerek karşılık verdi.

"ÖNGÖRÜSÜ YÜKSEK BİR KADINIM"

Ünlü isim, "Öngörüsü yüksek bir kadınım. Kime nasıl yardım yapacağımı çok iyi bilirim. Haluk Levent'i de çok eskiden tanıdığım için bana pek güven vermiyordu. Ben de Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden birisi olduğum için devletim nereye yönlendirdiyse oraya bağışımı yaptım" dedi.