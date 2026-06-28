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        Haberler Magazin Sefo'dan Çağla Boz açıklaması

        Sefo'dan Çağla Boz açıklaması

        Sefo, oyuncu Çağla Boz ile birlikteliği hakkında ilk kez konuştu. Rapçi, "Şu anda birbirimizi tanıma sürecindeyiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        Yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sefo, müzik yapımcısı Sipan Babur ile Sarıyer'deki bir mekânda objektiflere yansıdı. Yeni şarkısıyla ilgili konuşan rapçi, "Stüdyoda takılırken bazen arkadaşlarımla ilgili şarkılar yapıyorum. Bu şarkı da öyle oldu. Sonrasında çıkarmaya karar verdik. Bakü'de ve Hollanda'da klipler çektik" ifadelerini kullandı.

        İLİŞKİ DEĞİŞİNCE ŞARKI DA DEĞİŞTİ

        Şarkının içinde, Melisa Döngel ile aşk yaşadığı dönemde yazdığı "Melisam" sözünü daha sonra "Manitam" olarak değiştiren Sefo, muhabirlerin "İlişki değişince şarkı da mı değişti?" sorusuna kahkaha atarak, "Dediğim gibi, arkadaşlarımdan bahsettiğim bir şarkıydı o dönemde" yanıtını verdi.

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        Melisa Döngel
        Melisa Döngel

        YENİ İLŞKİSİ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

        Bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Çağla Boz ile ilgili ilk kez konuşan Sefo, "Evet doğru, görüşüyoruz. Şu anda birbirimizi tanıma sürecindeyiz. Çok da bu tarz şeyleri konuşmayı sevmem. Böyle şeyler iki kişinin arasında yaşansın isterim" dedi.

        Çağla Boz ve Sefo, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti
        Çağla Boz ve Sefo, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmişti

        Rapçi, "Çağla Hanım'ın adına da bir şarkı yapar mısınız?" sorusuna ise "Direkt adına bir şarkı yapmam ama onu düşünerek yazacağım şarkılar olabilir" yanıtını verdi.

        SERDAR ORTAÇ İLE ŞARKI YAPMAK İSTİYORUM"

        Serdar Ortaç ile düet yapmak istediğini de söyleyen Sefo, "Aslında bir araya gelsek, projeyi kendisine sunsam. İkna edebilirsek Serdar Bey'le birlikte bir şarkı yapmak istiyorum. Sağlık durumundan dolayı stüdyoya her zaman giremiyor" dedi.

        Serdar Ortaç
        Serdar Ortaç
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