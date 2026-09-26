'Sevdan Bir Ateş'in 4'üncü bölümünden yeni tanıtım

SHOW TV'nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in merakla beklenen 4'üncü bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Mirza'nın Leyla'ya "Kimin kızı Leyla?" sorusunun ardından "Belki de benim kızımdır!" diye isyan etmesi tanıtıma damga vurdu.

İşte 'Sevdan Bir Ateş'in 4'üncü Bölüm 2'nci Tanıtımı;

Leyla'nın, "Gerçekleri öğrendiğinde pişman olacaksın. Af dileyeceksin benden" sözleri saklanan sırların ortaya çıkacağı anlara dair merakı artırıyor.

Destan'ın, "Gözü Leyla ile o kızdan başkasını görmüyor" diyerek gözyaşlarına boğulması, Mirza, Leyla ve Destan cephesindeki gerilimin daha da büyüyeceğinin sinyalini veriyor.

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'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.