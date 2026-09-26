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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'in 4'üncü bölümünden yeni tanıtım

        'Sevdan Bir Ateş'in 4'üncü bölümünden yeni tanıtım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 4'üncü bölümünden yeni bir tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 21:31 Güncelleme:
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        "Kimin kızı Leyla?"

        SHOW TV'nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in merakla beklenen 4'üncü bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Mirza'nın Leyla'ya "Kimin kızı Leyla?" sorusunun ardından "Belki de benim kızımdır!" diye isyan etmesi tanıtıma damga vurdu.

        İşte 'Sevdan Bir Ateş'in 4'üncü Bölüm 2'nci Tanıtımı;

        Leyla'nın, "Gerçekleri öğrendiğinde pişman olacaksın. Af dileyeceksin benden" sözleri saklanan sırların ortaya çıkacağı anlara dair merakı artırıyor.

        Destan'ın, "Gözü Leyla ile o kızdan başkasını görmüyor" diyerek gözyaşlarına boğulması, Mirza, Leyla ve Destan cephesindeki gerilimin daha da büyüyeceğinin sinyalini veriyor.

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        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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        #show tv
        #Sevdan Bir Ateş
        #dizi
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