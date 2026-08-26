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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'in kamera arkası görüntüleri

        'Sevdan Bir Ateş'in kamera arkası görüntüleri

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş' dizisinin afiş çekiminden kamera arkası görüntüleri yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı

        SHOW TV'nin merakla beklenen CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in hazırlıkları sürüyor. Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen afiş çekiminin backstage videosu, yayınlanmasının ardından sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

        Başrollerini Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın paylaştığı dizinin kamera arkası görüntülerinde oyuncuların enerjisi ve çekimlerin renkli anları dikkat çekti.

        SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Sevdan Bir Ateş', güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

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        #Sevdan Bir Ateş
        #show tv
        #murat ünalmış
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