'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümü bu akşam

'Sevdan Bir Ateş’in 2'nci bölümünde; Leyla ve Hüma’yı tren istasyonunda bırakamayan Mirza onlarla yola çıkar. Ancak allak bullaktır. Yıllardır hem ölesiye sevip hem de nefret ettiği Leyla ve Nasim’in kızı sandığı Hüma ile ne yapacağını bilemez. Leyla’nın ise tek hedefi bir an önce sınırın ötesine geçmektir.

İki kişiyi bir yangının ortasında bırakmıştır ve polis Leyla’yı aramaktadır. Yaşadıkları yüzleşmede Leyla ona gerçekleri Türkiye’ye döndükten sonra anlatacağını söyler ve zaman ister. Mirza’nın ise zamanı yoktur. Çünkü Mirza o gün evlenecektir.

Kapadokya’da da gerilim yüksektir. Düğün günü gelip çatmıştır. Mirza bebeği bulmuştur ve döneceğim demiştir ama Vuslat, Destan ve Macide’nin hayatı kabusa dönmüştür. Sonunda Mirza hepsinin o günden sonraki kaderini değiştirecek büyük bir karar verir. Bilmediği şey ise kaderlerini değiştirecek asıl kişinin Leyla olduğudur.

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SHOW TV’de ekrana gelecek, yapımcılığını CNP Film’in üstlendiği 'Sevdan Bir Ateş' dizisinde Murat Ünalmış (Mirza) ve Özge Özacar (Leyla) başrolleri paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu (Mihre), Sitare Akbaş (Destan), Taner Rumeli (Yaman), Sezin Bozacı (Macide), Yeşim Gül (Vuslat), İsmail Hakkı (Cici), Beyti Engin (İrfan), Evren Duyal (Mukaddes), Hande Canpolat (Miray), Yusuf Gökhan Atalay (Tesbihçi), Ceren Taşçı (Fidan), Aslıhan Karalar (Ceren), Yiğit Yalkın (Sefa), Dorukcan Sarıduman (Akif), Süleyman Felek (Mahmut), Azra Sare (Esma), Melih Kırkbir (Ateş), Kayra Sır (Ahu), Ege Gönülal (Yağız), Beyza Karabacak (Hüma) ve Okday Korunan (Çakır) yer alıyor. Soydan Soydaş (Faysal), Sermet Yeşil (Nasim) ve Süreyya Kilimci (Safura) ise diziye konuk oyuncu olarak eşlik ediyor.

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'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!