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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümü bu akşam

        'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümü bu akşam

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 5'inci bölümü bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümü bu akşam

        SHOW TV’de ekrana gelecek, yapımcılığını CNP Film’in üstlendiği 'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak.

        'Sevdan Bir Ateş’in 5'inci bölümünde; Mirza’nın Hüma’nın kendi kızı olabileceğinden şüphelenmesi, Leyla ile kızının arasına büyük bir duvar örer. DNA testi için düğmeye basan Mirza, Leyla’dan kızını alarak ona kaybedecek bir şey bırakmaz. Leyla’nın bu şekilde konuşacağını, gerçeği söyleyeceğini düşünen Mirza, Leyla’dan gerçeği duymak için çabalar.

        Üstelik Hüma’nın resmi kayıtlarda “Hüma Kozaklı” olarak görünmesi, Leyla’nın kızına kavuşmasının önündeki en büyük engel olur. Hüma’yı kaybetme korkusuyla harekete geçen Leyla, Kozaklı Konağı’nda verdiği mücadelede beklemediği engellerle karşılaşır, Vuslat Leyla’yı nezarete attırır. Öte yandan DNA testinin sonucunu değiştirmek için Destan ve Macide’nin yaptığı planın başarılı olup olmayacağı ise büyük merak konusudur.

        Diğer taraftan Vuslat, Leyla’yı hayatlarından tamamen uzaklaştırmak için Hüma’yı Halep’e gönderme kararı alır. Kızını bir kez daha kaybetme ihtimaliyle köşeye sıkışan Leyla için artık geri dönüşü olmayan bir karar verme zamanı gelmiştir. Sabaha karşı konağa gizlice giren Leyla, kızını alıp gitmeye karar verir. Ancak bu kaçış, Leyla ile Mirza’yı bir kez daha karşı karşıya getirecektir. Silahların çekildiği, geçmişin ve bugünün hesaplarının aynı anda açıldığı gecede yaşananlar, yalnızca Mirza’nın değil, Leyla’nın da hayatını değiştirecektir.

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        'Sevdan Bir Ateş'te Murat Ünalmış (Mirza) ve Özge Özacar (Leyla) başrolleri paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu (Mihre), Sitare Akbaş (Destan), Taner Rumeli (Yaman), Sezin Bozacı (Macide), Yeşim Gül (Vuslat), İsmail Hakkı (Cici), Beyti Engin (İrfan), Evren Duyal (Mukaddes), Hande Canpolat (Miray), Yusuf Gökhan Atalay (Tesbihçi), Ceren Taşçı (Fidan), Aslıhan Karalar (Ceren), Yiğit Yalkın (Sefa), Dorukcan Sarıduman (Akif), Süleyman Felek (Mahmut), Azra Sare (Esma), Melih Kırkbir (Ateş), Kayra Sır (Ahu), Ege Gönülal (Yağız), Beyza Karabacak (Hüma) ve Okday Korunan (Çakır) yer alıyor. Soydan Soydaş (Faysal), Sermet Yeşil (Nasim) ve Süreyya Kilimci (Safura) ise diziye konuk oyuncu olarak eşlik ediyor.

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        'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #show tv
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