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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş' setinde reyting kutlaması

        'Sevdan Bir Ateş' setinde reyting kutlaması

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş' ekibinin kutlama yaptığı sette, başrol oyuncuları Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın birlikte yer aldığı yeni kare izleyicilerin beğenisine sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        'Sevdan Bir Ateş' setinde reyting kutlaması

        SHOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sevdan Bir Ateş' seti başarılarını kutladı. Aldığı yüksek reyting oranlarıyla birincilik koltuğuna oturan dizinin başrol oyuncuları Murat Ünalmış ve Özge Özacar'dan set karesi geldi.

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        #Sevdan Bir Ateş
        #dizi
        #show tv
        #kutlama
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