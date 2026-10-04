'Sevdan Bir Ateş' setinde reyting kutlaması
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş' ekibinin kutlama yaptığı sette, başrol oyuncuları Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın birlikte yer aldığı yeni kare izleyicilerin beğenisine sunuldu
Giriş: 04 Ekim 2026 - 14:53 Güncelleme:
SHOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sevdan Bir Ateş' seti başarılarını kutladı. Aldığı yüksek reyting oranlarıyla birincilik koltuğuna oturan dizinin başrol oyuncuları Murat Ünalmış ve Özge Özacar'dan set karesi geldi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ