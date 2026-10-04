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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'ten yeni bölüm tanıtımı

        'Sevdan Bir Ateş'ten yeni bölüm tanıtımı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 22:40 Güncelleme:
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        "Hüma benim kızım çıkacak!"

        SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, yapımını CNP Film'in üstlendiği 'Sevdan Bir Ateş' dizisinin 5'inci bölümünden yayınlanan yeni tanıtım, yaşanacak büyük yüzleşmenin ve nefes kesen gelişmelerin sinyallerini verdi.

        İşte 'Sevdan Bir Ateş'in 5'inci Bölüm 2'nci Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Leyla ve Mirza karşı karşıya geliyor. Mirza, aralarında konuşulmadık hiçbir şey kalmayacağını ve her şeyi açık açık konuşacaklarını söylüyor.

        Mirza'nın "Bana gerçeği söyle, çöz içimdeki düğümleri" sözleriyle yaptığı ısrar karşısında gözyaşlarına boğulan Leyla'nın büyük bir ikilem yaşadığı görülürken, küçük Hüma ile ilgili saklanan gerçeği Mirza'ya itiraf edip etmeyeceği büyük bir merak konusu oluyor.

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        Küçük Hüma üzerinden yaşanan gerilimin giderek tırmandığı tanıtımda, kızını alıkoymaya çalışanlara karşı öfke patlaması yaşayan Leyla, sınırların aşıldığını haykırıyor. Destan'ın "Git Leyla, çocuğunu da al git" sözleriyle harekete geçen Leyla, kızı Hüma'yı da yanına alarak kaçıyor.

        Tanıtımın final sahnesi ise izleyenlerin nefesini kesiyor. Leyla ve Hüma'nın içinde bulunduğu aracın önü, yolda Mirza tarafından kesiliyor.

        Mirza aracından inip onlara doğru bakarken, Leyla ve Hüma'nın bulunduğu otomobilin sürücüsü bir anda camdan silahını çıkarıp Mirza'ya doğrultuyor. Leyla'nın "Hayır, bırak indir silahı!" çığlıkları arasında patlayan silah sesi ve ardından gelen "Mirza!" haykırışı, yeni bölüme dair heyecanı doruğa taşıyor.

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        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #show tv
        #Sevdan Bir Ateş
        #dizi
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