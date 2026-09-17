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        Haberler Magazin Sinan Akçıl: Sevgilim var

        Sinan Akçıl: Sevgilim var

        Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, "Bir ilişkim var ama kimse yakalayamıyor" diyerek, magazin muhabirlerine takıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:23 Güncelleme:
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        "Sevgilim var"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinan Akçıl, 8. Merter Moda Haftası etkinliğinde sahne aldı. Konser öncesinde özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt veren Akçıl, hayatında biri olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, "Magazinden, ilişkisel olarak biraz uzak olduğum bir dönem. Bir ilişkim var ama kimse yakalayamıyor. O da beni mutlu ediyor" dedi. İlişkisinin sektörden biri olup olmadığı sorusuna ise Akçıl, “Bilmiyorum artık. Söylersem Moda Haftası’nın önüne geçmesin” ifadesiniş kullandı.

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        #sinan akçıl
        #merter
        #sevgili
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