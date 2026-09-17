Sinan Akçıl: Sevgilim var

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinan Akçıl, 8. Merter Moda Haftası etkinliğinde sahne aldı. Konser öncesinde özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt veren Akçıl, hayatında biri olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, "Magazinden, ilişkisel olarak biraz uzak olduğum bir dönem. Bir ilişkim var ama kimse yakalayamıyor. O da beni mutlu ediyor" dedi. İlişkisinin sektörden biri olup olmadığı sorusuna ise Akçıl, “Bilmiyorum artık. Söylersem Moda Haftası’nın önüne geçmesin” ifadesiniş kullandı.