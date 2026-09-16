Tom Cruise'dan şaşırtıcı Brad Pitt yorumu

Nadiren röportaj veren Tom Cruise, GQ dergisine yaptığı açıklamalarda Brad Pitt çıkışıyla gündemde. 64 yaşındaki Amerikalı oyuncu, muhabirin kendisini "son film yıldızı" olarak nitelendirmesi üzerine, uzun zamandır dostu olan Brad Pitt'i örnek göstererek nitelendirmeye karşı çıktı.

Cruise, "Gerçekten yetenekli oyuncular var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Mesela Brad Pitt harika bir oyuncu, harika bir yıldız, harika bir karizmaya sahip ve daha birçok, birçok, birçok oyuncu var" ifadesini kullandı.

Aksiyon filmlerinin ünlü ismi ayrıca, "Genç yaşta harika ustalarla birlikte setteydim ve bu sadece 1981'e özgü bir durum değil. Nesilden nesile aktarılan bir şey. Yani film yaparken diğer insanlardan öğreniyorsunuz ve sonra kendi tarzınızı oluşturuyorsunuz, ama film yapmanın bir beceri olduğunu öğreniyorsunuz" dedi.

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Tom Cruise ve Brad Pitt'in beyazperdede birlikte çalıştığı tek film, 1994 yapımı 'Vampirle Görüşme' (Interview with the Vampire) oldu. Filmde Cruise, Louis'i maceralarına sürükleyen Fransız vampir Lestat de Lioncourt'u canlandırırken, Pitt ise Lestat'ın babası olduğu 18. yüzyıldan kalma bir ayyaş olan Louis de Pointe du Lac'ı oynadı.

İKİSİ DE ÇOCUKLARINDAN AYRI

Beyazperdede birbirinin rakibi olarak gösterilen, ancak zaman zaman birbirlerini desteklediklerini kameralar önünde göstermekten çekinmeyen Cruise ve Pitt ikilisinin ortak özelliği sadece sinema değil, ailelerindeki çalkantılar. Her iki oyuncunun çocukları, onların soyadlarını kullanmayı reddediyor.

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Tom Cruise'un eski eşi Katie Holmes'tan olan 20 yaşındaki kızı Suri, 2013'ten bu yana görüşmediği babasının soyadını resmi olarak bıraktı. Üniversitede eğitim gören Suri, soyadını 'Noelle' olarak değiştirdi. Soyadı olarak annesinin ikinci adını aldı.

Cruise'un, 2012'de Holmes'tan boşanmasının ve Holmes'un Scientology ile bağlarını koparma kararının ardından, kızıyla tamamen ilişkisini kestiği biliniyor.

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin altı çocuğundan dördü de 'Jolie-Pitt' şeklinde olan soyadlarını 'Jolie' olarak değiştirmek üzere mahkemeye başvurdu. Üçü biyolojik, üçü de evlatlık altı çocuğu olan çiftin büyük biyolojik kızı Shiloh, soyadı değişikliği prosedürünü resmen tamamlayarak babasının soyadını bıraktı.