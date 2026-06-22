Ufuk Bayraktar'ın yargılandığı dava düştü

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın Beyoğlu'nda bir işletmeyi 'koruma' adı altında haraca bağlamak istediği ve işletme sahibine saldırdığı iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş ile taraf avukatları katıldı.

Davanın önceki celsesinde Bayraktar, müştekiden haraç istemediğini, olayın yanlış anlaşıldığını ve amacının mahalledeki gençlere iş imkânı sağlamak olduğunu savunmuştu. Müşteki Ahmet P. ise olayın ardından sanıklardan şikâyetçi olmadığını beyan etmişti.

Duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısının ardından savunma yapan sanık Volkan Akbaş, "Daha önce söylediğim ifadelerimi aynen tekrar ediyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

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"KEŞKE RAHATSIZ OLDUKLARINI SÖYLESELERDİ"

Sanık Ufuk Bayraktar ise savunmasında şu ifadeleri kullandı: Ben böyle bir suç işlemedim. Son 9 ay içinde çok zor günler geçirdim, reçeteli ilaç kullanmaya başladım. Ahmet Bey'i tanırım, dükkânlarımız arasında 35 metre mesafe var. Dükkânlarını açtıklarında 'hayırlı olsun' ziyaretine gittik. Alkolle ilgili sıkıntılarım var. Keşke rahatsız olduklarını söyleselerdi. Kesilmiş bir video sizin karşınıza getirildi. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum.

Sanık avukatı ise müştekinin, hesapların ödenmediğine ilişkin herhangi bir beyanının bulunmadığını, olayın esnaf arasında yaşanan bir tartışmadan ibaret olduğunu belirterek, "Müvekkilimizin yüksek geliri vardır, 10 bin liraya ihtiyacı yoktur. Aynı gün yaklaşık 20 bin liralık hesap ödemiştir. Müşteki de şikâyetçi olmadığını beyan etmiştir" diyerek, beraat talebinde bulundu.

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"DAVA DÜŞÜRÜLDÜ"

Mahkeme; Ufuk Bayraktar hakkında, şikâyete bağlı suç yönünden müştekinin şikâyetçi olmaması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca 'yağma' suçunun oluşmadığı kanaatine vararak, 'yaralama' suçu yönünden de davanın düşürülmesine hükmetti.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ETMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Karara sevinen Bayraktar, duruşma salonundan çıktıktan sonra, "Yanlış anlaşılma oldu diye öğrencilere, gençlere, ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten vazgeçmeyeceğim" dedi.