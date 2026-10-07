George Clooney, eşi Amal Clooney ve ikiz çocuklarıyla birlikte Fransız vatandaşlığı almasından ve Fransa'da yaşamaya başlamasından sadece birkaç ay sonra, ülkenin güneyinde restoran işletmecisi olarak yeni bir kariyere başlıyor.

65 yaşındaki Hollywood yıldızı, 48 yaşındaki eşi Amal Clooney, dokuz yaşındaki ikizleri Ella ve Alexander ile birlikte yaşadığı evin yakınındaki Provence bölgesinde yeni bir İtalyan restoranı açmaya hazırlanıyor.

Clooney, önümüzdeki ilkbaharda açacağı restoran için Kanadalı otelci Graham Porter ile iş birliği yapacak.

Yeni restoran için tadilat çalışmalarının çoktan başladığı öğrenilirken, mekanın adı, şefi ve menüsü henüz açıklanmadı.

Restoran, George ve Amal Clooney çiftinin 2021'de satın aldığı ve giderek aile evi haline getirdiği Domaine du Canadel şarap bağından yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olacak.

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FRANSA'YI ÇOCUKLARI İÇİN TERCİH ETTİ

Clooney ailesi, vatandaşlığa kabul işlemlerinin ülkenin resmi gazetesinde yayımlanmasının ardından Aralık 2025'te Fransız vatandaşı olmuştu.

George Clooney, daha önce ailenin Fransa'da yaşamayı tercih etmesinin nedenini açıklarken, çocukları Ella ile Alexander'ı Hollywood'un parlak ışıklarından uzakta büyütmeyi tercih ettiğini söylemişti.

"Fransa'da bir çiftlikte yaşıyoruz. Çocukluğumun büyük bir kısmı çiftlikte geçti. Çocukken bu fikirden nefret ederdim" diyen ünlü oyuncu, "Ama şimdi onlar için durum şöyle: Artık tabletlerine bakmıyorlar, biliyor musunuz? Yetişkinlerle akşam yemeği yiyorlar ve bulaşıklarını kendileri götürüyorlar. Çok daha iyi bir hayatları var" ifadesini kullanmıştı.

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"Çocuklarımızı Los Angeles'ta, Hollywood kültüründe büyütmek konusunda endişeliydim. Hayatta asla adil bir şans elde edemeyeceklerini düşünüyordum. Fransa'da ise şöhrete pek önem verilmiyor" diyen aktör, "Onların başkalarının ünlü çocuklarıyla kıyaslanmasını istemiyorum" diye eklemişti.