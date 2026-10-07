Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu George Clooney restoran açıyor

        Ünlü oyuncu George Clooney restoran açıyor

        Eşi ve çocuklarıyla birlikte Fransız vatandaşlığı alan ve Fransa'da yaşamaya başlayan George Clooney, ülkede restoran işine giriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 17:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Restorancı oluyor

        George Clooney, eşi Amal Clooney ve ikiz çocuklarıyla birlikte Fransız vatandaşlığı almasından ve Fransa'da yaşamaya başlamasından sadece birkaç ay sonra, ülkenin güneyinde restoran işletmecisi olarak yeni bir kariyere başlıyor.

        65 yaşındaki Hollywood yıldızı, 48 yaşındaki eşi Amal Clooney, dokuz yaşındaki ikizleri Ella ve Alexander ile birlikte yaşadığı evin yakınındaki Provence bölgesinde yeni bir İtalyan restoranı açmaya hazırlanıyor.

        Clooney, önümüzdeki ilkbaharda açacağı restoran için Kanadalı otelci Graham Porter ile iş birliği yapacak.

        Yeni restoran için tadilat çalışmalarının çoktan başladığı öğrenilirken, mekanın adı, şefi ve menüsü henüz açıklanmadı.

        Restoran, George ve Amal Clooney çiftinin 2021'de satın aldığı ve giderek aile evi haline getirdiği Domaine du Canadel şarap bağından yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olacak.

        REKLAM

        FRANSA'YI ÇOCUKLARI İÇİN TERCİH ETTİ

        Clooney ailesi, vatandaşlığa kabul işlemlerinin ülkenin resmi gazetesinde yayımlanmasının ardından Aralık 2025'te Fransız vatandaşı olmuştu.

        George Clooney, daha önce ailenin Fransa'da yaşamayı tercih etmesinin nedenini açıklarken, çocukları Ella ile Alexander'ı Hollywood'un parlak ışıklarından uzakta büyütmeyi tercih ettiğini söylemişti.

        "Fransa'da bir çiftlikte yaşıyoruz. Çocukluğumun büyük bir kısmı çiftlikte geçti. Çocukken bu fikirden nefret ederdim" diyen ünlü oyuncu, "Ama şimdi onlar için durum şöyle: Artık tabletlerine bakmıyorlar, biliyor musunuz? Yetişkinlerle akşam yemeği yiyorlar ve bulaşıklarını kendileri götürüyorlar. Çok daha iyi bir hayatları var" ifadesini kullanmıştı.

        REKLAM

        "Çocuklarımızı Los Angeles'ta, Hollywood kültüründe büyütmek konusunda endişeliydim. Hayatta asla adil bir şans elde edemeyeceklerini düşünüyordum. Fransa'da ise şöhrete pek önem verilmiyor" diyen aktör, "Onların başkalarının ünlü çocuklarıyla kıyaslanmasını istemiyorum" diye eklemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #George Clooney
        #RESTORAN
        #Fransa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs... Interpol'un aradığı suç makinesi!
        10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs... Interpol'un aradığı suç makinesi!
        TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti
        TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti
        Gazeteci Hakan Tosun dövülerek öldürülmüştü! Davada karar çıktı
        Gazeteci Hakan Tosun dövülerek öldürülmüştü! Davada karar çıktı
        Kraliyet Ailesi'nin iz bırakan mücevherleri
        Kraliyet Ailesi'nin iz bırakan mücevherleri
        Salih Özcan'a "ara" yok!
        Salih Özcan'a "ara" yok!
        Dilber Ay'ın eşi evlendi
        Dilber Ay'ın eşi evlendi
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        Göksel Arsoy'a veda
        Göksel Arsoy'a veda
        İsrail'in soykırımının 3. yılı
        İsrail'in soykırımının 3. yılı
        Son gösteriye ünlü akını
        Son gösteriye ünlü akını
        "Bir parçam yok oldu"
        "Bir parçam yok oldu"
        Kuyumcuyu soymaya çalıştı... Failin mesleği şaşırttı!
        Kuyumcuyu soymaya çalıştı... Failin mesleği şaşırttı!
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Soner Olgun'dan kötü haber