Yasemin Ergene: Geçmişin intikamını aldım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yıllar sonra ekranlara geri dönen Yasemin Ergene, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun bir aranın ardından oyunculuğun içinde ukde kalıp kalmadığı sorusuna yanıt veren Ergene, "O kan karışınca unutulması, özlenmemesi imkansız oluyor. İçimde varmış ama aileme ayırdığım dönem benim için çok kıymetliydi. O yüzden o zamanları çok güzel geçirdim. Şimdi tekrar başlayınca o özlemi giderdik" ifadelerini kullandı.

Rol aldığı bir dizide geçmişe yapılan göndermeler ve 'Doktorlar' dizisinde Kutsi ile canlandırdığı 'Ela' ve 'Levent' karakterlerinin yüzleşmesi hakkında da konuşan Yasemin Ergene, "Geçmişe güzel bir gönderme, intikam alma gibi bir şey oldu. O defter kapandı mı derseniz bilmiyorum, gözyaşları içinde bir vedalaşma oldu. Ne olur bilmiyorum, ama iyi oldu Kutsi'yi de nerden baksanız 18 yıldır görmüyorum iyi oldu" dedi.

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Yasemin Ergene ile Kutsi'nin 18 yıl sonra aynı sahneyi paylaşması ve 'Doktorlar' dizisinde 'Ela'yı nikah masasında terk eden 'Levent'e yapılan gönderme sosyal medyada gündem olmuştu.

"YAZI ÇOCUKLARIMLA GEÇİRDİM"

Yaz tatilini çocuklarıyla birlikte verimli ve güzel geçirdiğini belirten Ergene, genel gidişatından memnun olduğunu ve hayatın getirdiği yeniliklerle keyifli bir dönemden geçtiğini vurguladı.

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. İkilinin, Emine ve Ela adında iki kızı bulunuyor.