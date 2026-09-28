Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yasemin Ergene: Geçmişin intikamını aldım

        Yasemin Ergene: Geçmişin intikamını aldım

        Ekranlara geri dönen Yasemin Ergene, yıllar önce fenomen olan 'Doktorlar' dizisinde Kutsi ile canlandırdığı 'Ela' ile 'Levent' karakterlerinin rol aldığı bir projede yüzleşmesi hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 07:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Geçmişin intikamını aldım"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yıllar sonra ekranlara geri dönen Yasemin Ergene, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun bir aranın ardından oyunculuğun içinde ukde kalıp kalmadığı sorusuna yanıt veren Ergene, "O kan karışınca unutulması, özlenmemesi imkansız oluyor. İçimde varmış ama aileme ayırdığım dönem benim için çok kıymetliydi. O yüzden o zamanları çok güzel geçirdim. Şimdi tekrar başlayınca o özlemi giderdik" ifadelerini kullandı.

        Rol aldığı bir dizide geçmişe yapılan göndermeler ve 'Doktorlar' dizisinde Kutsi ile canlandırdığı 'Ela' ve 'Levent' karakterlerinin yüzleşmesi hakkında da konuşan Yasemin Ergene, "Geçmişe güzel bir gönderme, intikam alma gibi bir şey oldu. O defter kapandı mı derseniz bilmiyorum, gözyaşları içinde bir vedalaşma oldu. Ne olur bilmiyorum, ama iyi oldu Kutsi'yi de nerden baksanız 18 yıldır görmüyorum iyi oldu" dedi.

        REKLAM

        Yasemin Ergene ile Kutsi'nin 18 yıl sonra aynı sahneyi paylaşması ve 'Doktorlar' dizisinde 'Ela'yı nikah masasında terk eden 'Levent'e yapılan gönderme sosyal medyada gündem olmuştu.

        "YAZI ÇOCUKLARIMLA GEÇİRDİM"

        Yaz tatilini çocuklarıyla birlikte verimli ve güzel geçirdiğini belirten Ergene, genel gidişatından memnun olduğunu ve hayatın getirdiği yeniliklerle keyifli bir dönemden geçtiğini vurguladı.

        2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. İkilinin, Emine ve Ela adında iki kızı bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yasemin Ergene
        #kutsi
        #Levent
        #ela
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        2 eğlence yeri ve 2 otel mühürlendi! 'Drone'lu fuhuş baskını
        2 eğlence yeri ve 2 otel mühürlendi! 'Drone'lu fuhuş baskını
        İş sözleşmesine hibrit çalışma ayarı
        İş sözleşmesine hibrit çalışma ayarı
        İran'dan ABD'ye: Masada çok makul bir plan var
        İran'dan ABD'ye: Masada çok makul bir plan var
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!