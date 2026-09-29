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        Haberler Magazin Yeşim Salkım: Param nerede?

        Yeşim Salkım: Param nerede?

        Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın adının fon soruşturması kapsamında gündeme gelmesinin ardından Yeşim Salkım eski defterleri açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 13:23 Güncelleme:
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        "Param nerede?"

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin fon soruşturmasında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Soruşturma kapsamında listede Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup da yer aldı.

        Yeşim Salkım, Melis Sandal’ın babası Cihan Sütşurup tarafından yıllar önce dolandırıldığını öne sürdü. Salkım, X hesabından, "Sen, annen, baban Cihan Sütşurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert, 2009’da Bodrum’daki evimi alıp iki gün sonra kime sattınız? Bana verilen barter çeki ne oldu? O dönemin parasıyla 500 bin dolar nerede? En eski arkadaşım Mustafa Sandal neden yıllardır yüzüme bakmıyormuş, şimdi daha iyi anlıyorum. Bana yaşattığınız acının katbekatını yaşamanızı diliyorum" mesajını paylaştı.

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        #yeşim salkım
        #Melis Sandal
        #mustafa sandal
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