'Abone' ve 'Bandıra Bandıra' gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran, 'Çılgın Bediş' karakteriyle de hafızalara kazınan Yonca Evcimik, tatil sezonunu Karadağ'da açtı.

Güneşin ve Adriyatik'in mavi sularının keyfini çıkararak serinleyen şarkıcı, adeta sezonun yorgunluğunu attı. Şarkıcı, çıktığı bu tatilde objektif karşısına geçerek düzgün fiziğiyle poz vermeyi de ihmal etmedi.

Evcimik, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından, "Karadağ'a kadar gelmişken Adriyatik Denizi'ne girmemek olur mu?" notunu düşerek sevenlerinin beğenisine sundu.

Şarkıcının bu paylaşımının altına takipçileri; "Kim der 62 yaşında", "Hâlâ çok güzel", "18'lik kız gibi" ve "Bir insan hiç yaşlanmaz mı? Çılgın Bediş'ten beri hâlâ aynısın" tarzında yorumlar yaptı.