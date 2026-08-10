İsveçli pop şarkıcısı Zara Larsson, İstanbul’da sahne alarak Türkiye’de ilk kez konser verdi. Larsson, "Lush Life", "Never Forget You", "Symphony", "Ain’t My Fault", "Ruin My Life" ve "Can’t Tame Her" gibi en bilinen şarkılarından oluşan bir repertuvar seslendirdi.

Larsson, konserin açılışında Tarkan’ın “Dudu” şarkısı eşliğinde dans ederek sahneye çıktı. Bu an seyircilerden büyük ilgi gördü.

Şarkıcı, konser öncesinde de İstanbul’un sokak kedilerine gönderme yapan bir paylaşımda bulundu. Yüzüne kedi bıyıkları makyajı yapılmış bir fotoğraf paylaşan Larsson, gönderisine "İstanbul için miyav! Kediler şehri" notunu düştü.

Konser sırasında da Larsson, seyirciler arasından bir hayranını sahneye davet etti ve hayran, Larsson ve profesyonel dansçılarıyla birlikte koreografiye eşlik etti.

Larsson, önceki turnelerinde de "Lush Life" performansı sırasında seyirciler arasından hayranlarını sahneye davet ediyordu. Genellikle genç kadın hayranlarını seçen Larsson’ın İstanbul konserinde bu kez bir erkek hayranını sahneye çağırması dikkati çekti.

İstanbul konseri, 28 yaşındaki İsveçli şarkıcının uluslararası popülerliğinin arttığı ve özellikle sosyal medya platformlarında yeniden yoğun ilgi gördüğü bir dönemde gerçekleşti. Larsson, 2008’de İsveç yetenek yarışması "Talang"ı kazanmasının ardından tanınmış, 2015’te yayımlanan "Lush Life" ile uluslararası başarı yakalamıştı.

Sanatçının son albümü "Midnight Sun" ise 2025’te yayınlandı. Larsson, son albümüyle özellikle TikTok, Instagram gibi platformlarda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor.