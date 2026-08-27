Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zayn Sofuoğlu oyuncu oluyor

        Zayn Sofuoğlu oyuncu oluyor

        Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin yeni sezonunda Şehzade Selim'in çocukluğunu canlandıracak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 17:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Zayn Sofuoğlu oyuncu oluyor

        Motor sporlarında henüz küçük yaşta elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, TRT 1'in dönem dizisi 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni sezonunda oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

        TRT'nin açıklamasına göre, Türkiye'yi uluslararası motor sporları organizasyonlarında temsil eden Sofuoğlu, bu kez pistlerden televizyon ekranlarına geçiş yapacak.

        Zayn Sofuoğlu, ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayacağı 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde; Fatih Sultan Mehmed Han'ın torunu ve ilerleyen yıllarda Osmanlı tahtına çıkarak I. Selim (Yavuz Sultan Selim) adıyla tarihe geçen Şehzade Selim'in çocukluğunu canlandıracak.

        REKLAM

        Dizi, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve İstanbul'un fethinin ardından Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri mücadelesini konu alıyor. Dizinin mevcut kadrosunda Sultan Mehmed'i Serkan Çayoğlu canlandırıyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunu genişleten yapımda, zaman atlamasının ardından farklı karakterler de hikâyeye dahil oluyor.

        Zayn, Kıvanç'ı heyecanlandırdı
        Zayn, Kıvanç'ı heyecanlandırdı Haberi Görüntüle
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu Haberi Görüntüle

        Fotoğraflar: AA, DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zayn Sofuoğlu
        #Mehmed: Fetihler Sultanı
        #oyuncu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Leao transferinde sıcak saatler!
        Leao transferinde sıcak saatler!
        KKM bitti
        KKM bitti
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı