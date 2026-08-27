Zayn Sofuoğlu oyuncu oluyor

Motor sporlarında henüz küçük yaşta elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, TRT 1'in dönem dizisi 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni sezonunda oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

TRT'nin açıklamasına göre, Türkiye'yi uluslararası motor sporları organizasyonlarında temsil eden Sofuoğlu, bu kez pistlerden televizyon ekranlarına geçiş yapacak.

Zayn Sofuoğlu, ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayacağı 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde; Fatih Sultan Mehmed Han'ın torunu ve ilerleyen yıllarda Osmanlı tahtına çıkarak I. Selim (Yavuz Sultan Selim) adıyla tarihe geçen Şehzade Selim'in çocukluğunu canlandıracak.

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Dizi, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve İstanbul'un fethinin ardından Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri mücadelesini konu alıyor. Dizinin mevcut kadrosunda Sultan Mehmed'i Serkan Çayoğlu canlandırıyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunu genişleten yapımda, zaman atlamasının ardından farklı karakterler de hikâyeye dahil oluyor.

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Fotoğraflar: AA, DHA