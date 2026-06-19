Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a iki tekerlek üstünde gösteri
Kıvanç Tatlıtuğ ile pistte buluşan Zayn Sofuoğlu, yeni paylaştığı videoda iki tekerlek üzerinde yaptığı sürüş gösterisiyle dikkat çekti. Heyecan dolu anları araç içinden takip eden Tatlıtuğ, küçük Zayn'ı alkışlarla tebrik etti
Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde eski dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya gelmişti.
7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun kullandığı araca binen Tatlıtuğ, o anlarda esprili bir şekilde "Zayn, lütfen bana acı" demişti.
Zayn Sofuoğlu, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile pistte geçirdiği anlara ait yeni bir video paylaştı.
Görüntülerde, arazi aracının direksiyonuna geçen Zayn Sofuoğlu'nun aracı iki tekerlek üzerinde dengede sürerek gösteri yaptığı görüldü.
Araçta bulunan Tatlıtuğ'un ise heyecan dolu anları alkışlarla takip ettiği ve küçük Zayn'ı tebrik ettiği kameralara yansıdı.
"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY; KIVANÇ TATLITUĞ AURASI"
Sofuoğlu, videoyu 5.1 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından, "Nefes kesen o anlarda bile değişmeyen tek şey; Kıvanç Tatlıtuğ aurası" notuyla paylaştı.