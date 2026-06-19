Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zayn Sofuoğlu'ndan pistte Kıvanç Tatlıtuğ'a iki tekerlek üstünde gösteri - Magazin haberleri

        Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a iki tekerlek üstünde gösteri

        Kıvanç Tatlıtuğ ile pistte buluşan Zayn Sofuoğlu, yeni paylaştığı videoda iki tekerlek üzerinde yaptığı sürüş gösterisiyle dikkat çekti. Heyecan dolu anları araç içinden takip eden Tatlıtuğ, küçük Zayn'ı alkışlarla tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 07:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Pistte heyecan dolu anlar

        Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde eski dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya gelmişti.

        7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun kullandığı araca binen Tatlıtuğ, o anlarda esprili bir şekilde "Zayn, lütfen bana acı" demişti.

        Zayn Sofuoğlu, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile pistte geçirdiği anlara ait yeni bir video paylaştı.

        REKLAM

        Görüntülerde, arazi aracının direksiyonuna geçen Zayn Sofuoğlu'nun aracı iki tekerlek üzerinde dengede sürerek gösteri yaptığı görüldü.

        Araçta bulunan Tatlıtuğ'un ise heyecan dolu anları alkışlarla takip ettiği ve küçük Zayn'ı tebrik ettiği kameralara yansıdı.

        "DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY; KIVANÇ TATLITUĞ AURASI"

        Sofuoğlu, videoyu 5.1 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından, "Nefes kesen o anlarda bile değişmeyen tek şey; Kıvanç Tatlıtuğ aurası" notuyla paylaştı.

        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 17 Haziran 2026 (CHP'de Hangi İl Başkanları Görevden Alındı?)

        CHP'de savaş sürüyor. CHP'de hangi İl Başkanları görevden alındı? Gürsel Tekin İl Başkanı olacak mı? Hangi İl Başkanları "Topun Ağzında"? Kimler CHP'de kalır, kimler yeni partiye geçer? CHP'de Kurultay krizi nasıl çözülecek? Özel'in Grup Başkanlığı düşürülecek mi? Özel'in dokunulmazlığı kaldırılır m...
        #kıvanç tatlıtuğ
        #Zayn Sofuoğlu
        #kenan sofuoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm
        Meteoroloji saat verip uyardı... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm
        "Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm!"
        "Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm!"
        Kanada'dan Katar'a farklı tarife: 6-0
        Kanada'dan Katar'a farklı tarife: 6-0
        İşten anlaşmalı ayrılırken dikkat!
        İşten anlaşmalı ayrılırken dikkat!
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        Manisa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Manisa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        İsviçre, Bosna Hersek'i 4 golle geçti
        İsviçre, Bosna Hersek'i 4 golle geçti
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        Fenerbahçe'den Mauro Junior harekatı!
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Bir daha göremeyecekler!
        Bir daha göremeyecekler!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        Test sonuçları açıklandı
        Test sonuçları açıklandı
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor