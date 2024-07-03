Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme!

Burdur İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'da 84 müşterisinin 98 milyon lira tutarındaki ziynet eşyası ve nakit parasını emanet olarak alan kuyumcu M.B, 22 Nisan'da iş yerini kapatıp kentten ayrıldı.

MAĞDURLAR ŞİKAYETTE BULUNDU

AA ve İHA'daki habere göre mağdurların şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, Isparta'dan Burdur'a araçla seyir halinde olduğu belirlendi.

YAKALANIP TUTUKLANDI

Isparta ve Burdur polisinin düzenlediği ortak operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi'ne sevk edildi. M.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.