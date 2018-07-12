Maguire saçını düzeltirken Hırvatistan gol attı, İngiltere elendi!

Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası'nda yarı finalde İngiltere'yi, Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup etti. Hırvatlar'a tarihi zaferi, Mandzukic, 109. dakikada attığı golle getirdi. İngiliz stoper Harry Maguire'in Mandzukic'in golü esnasında saçını düzeltmesi ise İngiliz futbolseverler tarafından büyük tepki gördü!