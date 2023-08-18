Mahir Çipil, VHV Türkiye ekibine katıldı  

2015 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Almanya’nın önde gelen sigortacılık grubu VHV Group, Türkiye'de hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Şirket, VHV Reasürans'ın Genel Müdür Yardımcılığı (COO) pozisyonu için sektörün deneyimli isimlerinden Mahir Çipil'i tercih etti. Çipil, pazarlama, teknoloji, operasyon ve hukuk süreçlerine liderlik edecek. Yeni atanan COO’nun aynı zamanda Yönetim Kurulu’nda da yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

VHV Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl atamaya ilişkin olarak, "VHV ekibi olarak Türkiye’de büyümeye hız kesmeden devam ediyoruz 100 yılı aşan tecrübemizden aldığımız güçle, Türkiye pazarına açıldığımız 2015 yılından bu yana sektörün önemli bir oyuncusu olmayı başardığımızı düşünüyorum. Bu başarıyı elde etmemizde, yetkin insan kaynağını şirketimize kazandırmaya yönelik stratejik adımlar atmamızın çok büyük payı var. Stratejimiz doğrultusunda, 20 yılı aşan sigortacılık deneyimi ile şirketimize büyük değer kazandıracağına inandığımız Mahir Çipil’in Genel Müdür Yardımcılığı koltuğuna geçeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. VHV ekibi olarak güçlü sermayemiz, uluslararası deneyimimizle Türkiye'de ve çevre ülkelerde önemli projelerde yer almayı sürdüreceğiz” dedi.

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MAHİR ÇİPİL KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Mahir Çipil, iş idaresi yüksek lisansı (MBA) eğitimini ise ABD’de Cornell University ve İngiltere’de London Business School’da yapmıştır.

Kariyerine 2000 yılında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nda başlayan Çipil, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Müsteşarlık’ta sigorta şirketlerinin regülasyon işlemleri, mevzuat düzenlemeleri, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) yapılarının kurulması ve stratejik planlama başta olmak üzere çeşitli çalışmaların yönetiminde yer almıştır. 2010 yılında Groupama Sigorta ve Groupama Emeklilik şirketlerinde Strateji ve Proje Yönetimi’nden sorumlu yönetici olarak; hasar, teknik ve tahsilat işlemlerinin merkezileştirilmesi ve operasyonel süreçlerin yeniden yapılandırılması gibi değişim yönetimi projelerinden sorumlu olmuştur.

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2013 yılında Proje Yönetimi ve Organizasyon Direktörü olarak Zurich Sigorta’ya katılan Mahir Çipil, bankasürans entegrasyonu ve stratejik satın alma projelerinde yer aldıktan sonra bu görevine ilaveten Haziran 2013 itibariyle Pazarlama Direktörlüğü görevine ve İcra Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır. Marka konumlaması, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yapılandırılması, dijital kanal stratejisinin oluşturulması ve ürün optimizasyonu gibi çalışmaları yönetmiştir. 2015 yılından itibaren ise pazarlama sorumluluklarına ilave olarak Hasar Direktörü olarak tüm hasar fonksiyonlarından sorumlu olmuştur.

2016 ila 2020 yılları arasında ise Vienna Insurance Group (Ray Sigorta) bünyesinde Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak direkt ve dijital satış, satış koordinasyon, dağıtım kanallarının operasyonu, çağrı merkezleri, müşteri memnuniyeti, iç iletişim, kurumsal iletişim, ürün, pazarlama, dijital kanallar gibi farklı fonksiyonlardan sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yürütmüştür.

2020-2021 arasında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) kuruluş süreçlerinde Kurucu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Çipil, daha sonra Bupa Acıbadem Sigorta’da satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalıştı. Son olarak bir insurtech girişiminin CEO’su ve kurucu ortağı olarak görev yapmıştır.

Bugüne kadar çeşitli üniversitelerde ve kuruluşlarda pazarlama, dijital dönüşüm, satış, proje yönetimi ve sigortacılık gibi konularda eğitimler veren Çipil’in dördü akademik olmak üzere sekiz kitabı bulunmaktadır.. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak proje yönetimi yüksek lisans dersleri vermiştir.