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        Mahir Polat yeniden hastaneye sevk edilecek

        Adli Tıp Kurumu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında eksik olan bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını istediği ve Polat'ın yeniden hastaneye sevk edileceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:09
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        Mahir Polat yeniden hastaneye sevk edilecek
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        Adli Tıp Kurumu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında eksik olan bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını istediği, bunun sonucunda karar verileceği öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre Adli Tıp Kurumu'nun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği müzekkere ile, Polat'ın hastaneye sevk edilerek, dosyada eksik görülen bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını talep ettiği belirtildi.

        İlgili kurulun, bunların sonucuna göre karar vereceği bildirildi. Mahir Polat'ın hastaneye sevk edileceği, tahlil ve tetkiklerin yapılacağı öğrenildi.

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        #son dakika
        #mahir polat
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