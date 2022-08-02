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Mahkum dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak, Mahkum 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Innocent Defendant dizisinden uyarlanan ve ilgiyle takip edilen Mahkum'un yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Başrollerini Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı dizinin ne zaman başlayacağı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte Mahkum'un 2. sezonuna ilişkin ayrıntılar...

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  • Mahkum dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak, Mahkum 2. sezon tarihi belli oldu mu?

    Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in uyarladığı Mahkum'un yeni sezonu günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Mahkum dizisinin yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...
  • Mahkum dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak, Mahkum 2. sezon tarihi belli oldu mu?

    MAHKUM SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

    Mahkum sezon finalinde hem Barış hem de Fırat Bulut denize düşmüştü. Fırat’ın kolu kırılmış; ancak Barış’ında cesedi bulunamamıştı. Mahkum dizisinin sezon finalinde görüldü ki Barış Yesari de ölmemiş ve yurt dışına kaçmayı başarmıştı; fakat aradan geçen 3 ayın sonunda Türkiye’den kötü haberler almış uğruna ölmeyi göze aldığı ve delirdiği Büge can düşmanı Savcı Fırat Bulut ile evlenmişti.
  • Mahkum dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak, Mahkum 2. sezon tarihi belli oldu mu?

    MAHKUM YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Mahkum yeni sezona 15 eylül 2022 Perşembe günü başlayacak. Mahkum dizisi yapımcısı MF Yapım yeni sezonda sözleşmesi devam eden oyunculara ve set çalışanlarına 20 ağustos 2022 de yeni sezon tanıtımı çekimleri için sete çıkılacağını bildirdi. Fox TV’nin yeni sezon tanıtımı için ise ağustos ayı başında başrol oyuncuları Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova  kısa bir çekim için sete çıkacak.
  • Mahkum dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak, Mahkum 2. sezon tarihi belli oldu mu?

    MAHKUM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

    Onur Tuna - Fırat Bulut

    İsmail Hacıoğlu - Savaş Yesari, Barış Yesari

    Alara Bozbey - Zeyno

    Seray Kaya - Cemre

    Melike İpek Yalova - Büge Yesari

    Hayal Köseoğlu - Sasha

    Hakan Karsak - Haci

    Hakan Salınmış - Bey Baba

    Tugay Mercan - Paşa

    Bülent Seyran - Cezaevi Müdürü

    Nihal Koldaş - Zeyno ve Bekir'in annesi

    Bülent Düzgünoğlu - Baş Savcı

    Muharrem Türkseven - Fırat'ın koğuş arkadaşı

    Mehmet Ulay Zahid Yesari

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