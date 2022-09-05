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Mahkum yeni sezon ne zaman başlıyor? Mahkum 2. sezon tarihi açıklandı mı?

Fox TV'nin ilk sezonuyla hatırı sayılır bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Mahkum'un yeni sezonu için artık heyecan dorukta. Oldukça heyecanlı bir bölümle sezon finali yapan dizinin 2. sezonuna ilişkin son durumu bir araya getirdik. Peki, Mahkum yeni sezon ne zaman başlıyor?

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  • Mahkum yeni sezon ne zaman başlıyor? Mahkum 2. sezon tarihi açıklandı mı ve bu hafta var mı? Mahkum yeni sezon oyuncuları kimler?

    Başrollerini Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı Mahkum dizisinin yeni sezonu sosyal medyada gündem olmuş durumda. Dizinin hayranları, Perşembe günleri ekranlara gelen dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte detaylar...
  • Mahkum yeni sezon ne zaman başlıyor? Mahkum 2. sezon tarihi açıklandı mı ve bu hafta var mı? Mahkum yeni sezon oyuncuları kimler?

    MAHKUM 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Mahkum dizisi 2. sezonu için geri sayım devam ederken dizinin yayıncısı Fox TV'den açıklama geldi: "Mahkum’un ikinci sezonu için nefesler tutuldu! FOX’un sevilen dizisi “Mahkum” ikinci sezonuyla yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonuyla izleyiciyi hayran bırakan dizi, kadrosuna birbirinden başarılı isimler katmaya devam ediyor."

    Ancak dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.
  • Mahkum yeni sezon ne zaman başlıyor? Mahkum 2. sezon tarihi açıklandı mı ve bu hafta var mı? Mahkum yeni sezon oyuncuları kimler?

    MAHKUM YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

    Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Hayal Köseoğlu, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal'a  bu sezon; Gökçe Eyüboğlu (Giryan), Seda Türkmen (Ayşe), 
  • Mahkum yeni sezon ne zaman başlıyor? Mahkum 2. sezon tarihi açıklandı mı ve bu hafta var mı? Mahkum yeni sezon oyuncuları kimler?

    Nazlı Bulum (Eylül), Mehmet Bozdoğan (Mami), Mine Kılıç (Defne), Sarp Aydınoğlu (Zeyat), Cem Söküt (Fukara) ve Erdal Küçükkömürcü (Dadaloğlu) karakterleriyle eşlik edecekler...

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