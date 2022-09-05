MAHKUM 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mahkum dizisi 2. sezonu için geri sayım devam ederken dizinin yayıncısı Fox TV'den açıklama geldi: "Mahkum’un ikinci sezonu için nefesler tutuldu! FOX’un sevilen dizisi “Mahkum” ikinci sezonuyla yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonuyla izleyiciyi hayran bırakan dizi, kadrosuna birbirinden başarılı isimler katmaya devam ediyor."



Ancak dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.