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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

Gelecek sezonun kadro çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray orta sahaya takviye planlıyor! Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Mahmoud Dahoud ile ilgileniyor. 27 yaşındaki oyuncunun Borussia Dortmund'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

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  • Mahmoud Dahoud derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için birbiriyle yarışan Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez saha dışında birbirine rakip oldu. 
  • Mahmoud Dahoud derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

    Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başlayan iki takım da transferde karşı karşıya geldi.

     
  • Mahmoud Dahoud derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

    Sky Almanya'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Mahmoud Dahoud ile ilgileniyor.
  • Mahmoud Dahoud derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

    Habere göre Borussia Dortmund'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitcek olan Mahmoud Dahoud'la 10 takım birden ilgileniyor. 
  • Mahmoud Dahoud derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

    10 TAKIM İSTİYOR

    Leicester City, Real Betis, Sevilla, Napoli, Milan, Roma, Arsenal, Fenerbahçe ve Atletico Madrid'in ilgilendiği oyuncu için Galatasaray'ın da devrede olduğu yazıldı.
  • Mahmoud Dahoud derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

    Almanya Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinin bitmesine 6 aydan az bir süre kaldığı için herhangi bir takımla ön sözleşme yapma hakkı bulunuyor.
  • Mahmoud Dahoud derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

    Sarı-siyahlıların sportif direktörü Sebatian Kehl oyuncunun son durumuyla ilgili, "Mahmoud'la çok açık ve dürüst bir şekilde konuştum. Onun sözleşmesini gelecek yaz uzatmayacağımızı ifade ettim." dedi.
  • Mahmoud Dahoud derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

    Bu sezon Alman ekibinde toplamda 7 maça çıkabilen Mahmoud Dahoud, 288 dakika süre alabildi. Sahada kaldığı süre boyunca gol veya asist katkısı ise yapamadı.
  • Mahmoud Dahoud derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

    Fortuna Düssledorf ve Borussia Mönchengladbach altyapılarında top koşturduktan sonra profesyonelliğe yine Gladbach forması altında adım atan 2017'de ise Dortmund'a transfer olmuştu.
  • Mahmoud Dahoud derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

    12 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle sarı-siyahlıların yolunu tutan Dahoud, Almanya Milli Takımı'nın formasını da iki kez terletti. 

     
  • Mahmoud Dahoud derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

    Dahoud, Almanya genç milli takımlarında ise toplamda 34 kez forma giydi. 
  • Mahmoud Dahoud derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!
  • Mahmoud Dahoud derbisi! Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya!

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