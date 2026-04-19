Mahmut Tuncer'den İbrahim Tatlıses'e ziyaret
Mahmut Tuncer, safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle ameliyat olan arkadaşı İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
Giriş: 19 Nisan 2026 - 17:55
Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.
Tatlıses, geçtiğimiz hafta safra kesesinden ameliyat olmuştu. Hastanede tedavisi devam eden Tatlıses'i meslektaşı Mahmut Tuncel, ziyaret etti.
İbrahim Tatlıses ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Tuncer, "Ağabeyim İbrahim Tatlıses aslanlar gibi. Bir maşallahınızı alırız" ifadelerini not düştü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ