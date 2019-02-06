Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu, Telegol'e çok önemli açıklamalar yaptı. Başkan Ali Koç'un politikalarını eleştiren Uslu, Fenerbahçe'nin kümede kalma olasılığı ile ilgili de ilginç bir tahminde bulundu. İşte Uslu'nun sözleri:
"BİZİM YAPTIĞIMIZ HATALARI YAPTI"
"Aziz Başkan ve yönetimi görevdeyken en büyük hatası İtalyan menajer Giuliano Terraneo’yu getirmesi oldu. Sanki Ali Koç o dönemdeki başarısızlığı görmemiş gibi gitti, ilk iş olarak Fransız Damien Comolli’yi takımın başına getirdi. İşte bizim yaptığımız hatayı yaparsan sonuç böyle olur.”
"AYKUT HOCA KALSAYDI, ŞAMPİYONDU"
"Hasan Çetinkaya bugüne kadar hiçbir şaibesi olmayan tertemiz bir çocuk. Hep Fenerbahçe’nin başarısı için çalıştı. Aykut Kocaman’ı da 45 gün oyaladılar ve gönderdiler. Sonuç yine hüsran. Hasan ve Aykut Hoca kalsaydı bu takım yine şampiyonluğun en güçlü adayı olurdu."
"KOÇ GÖREVE GELİNCE İCRA TAKİBİ GELDİ"
Ali Koç ve ekibi gelir gelmez evime icra takibi geldi. Bilmiyoruz, haberimiz yok dediler. Ama geldi mi, geldi. Ben basketbol aşığı bir insanım. Ülker Sports Arena kurulduğundan beri 4 koltuğum vardı saha içinden. Bu sene vermediler 4 koltuğu. Gerekçe olarak eski yöneticilere koltuk veremiyoruz dediler. Neden? Anlaşılır gibi değil. Biz ne yaptık kardeşim?
"FENERBAHÇE BAŞKANI ÖYLE POZ VERMEZ, VERMEMELİ"
15 gol, 6 asistle üstelik son 6 maçı sakat sakat oynayan Giuliano’yu çok ucuza bıraktılar. Josef ve Fernandao yok pahasına satıldı. Slimani, Frei gibi vasıfsız adamlar alındı. Düşünün şu an takımın en iyi iki adamı, 6 aydır oynamayan Volkan ve Dirar. Hasan Çetinkaya ve Aykut Kocaman gönderildi ve takımın kimyası bozuldu. Ali Koç’un en büyük hatası düzeni bozmak oldu. Ben Ali Koç’tan Aziz Yıldırım dönemindeki istikrarın devam etmesini, yaptığımız hataları yapmamasını beklerdim. Soyunma odasına girmeyeceğim dedi, girdi. O zaman ne anladım ben bu işten. Fenerbahçe başkanı kamuoyuna başı iki elinin arasında görüntü vermez, vermemeli.
"KÜMEDE KALMA ŞANSIMIZ YÜZDE 60'A YÜKSELDİ"
"Elbette Fenerbahçemizin başarılı olmasını çok isterim. Şu ana kadar büyük hayal kırıklığı var. Kümede kalma şansımız yüzde 50’den yüzde 60’a yükseldi."
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