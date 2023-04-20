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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Mahur isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

MAHUR ADININ ANLAMI NEDİR?

Mahur ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Mahur adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Mahur isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MAHUR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Mahur ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Klasik Türk müziğinde bir makam.

MAHUR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Mahur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mahur adını koymak caizdir.

MAHUR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Mahur ismini kullanan 730 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mahur ismini kullanan 122 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mahur ismini kullanan 110 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mahur ismini kullanan 55 kişi bulunmaktadır.

MAHUR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Mahur adındakiler iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

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