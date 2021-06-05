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Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı

Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
AA

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri alınarak, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Furkan Oruç, Yakup Yıldız ve Evren Çağıran'dan oluşan Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı, çeyrek finalde İtalya'yı 238-232 mağlup etti.

Yarı finalde İspanya'yı 236-229 skorla geçen milli okçular, finalde Fransa ile karşılaştı.

Fransa'yı da 225-219'luk skorla yenmeyi başaran Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Milli okçular, karşılaşmanın ardından birbirlerine ve teknik direktörlerine sarılarak sevinç yaşadı.

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