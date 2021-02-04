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Makarna ihraç edilen ülke sayısı 156'ya yükseldi

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, 2020 yılında makarna ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 25,58 artarak 762 milyon 889 bin dolara ulaştığını, ihracat yapılan ülke sayısı 156'ya yükseldiğini söyledi

Makarna ihraç edilen ülke sayısı 156'ya yükseldi

Külahçıoğlu, Türkiye'nin, dünyada en önemli makarna üreticilerinden olduğunu, her geçen yıl sektördeki konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Geçen sene, makarna dış satımının miktar ve döviz bazında arttığını aktaran Külahçıoğlu, "Makarna ihracatımız 2020 yılında, bir önceki yıla oranla miktar bazında yüzde 15,68 artarak 1 milyon 472 bin tona ulaştı. Dış satımdan elde edilen gelir de yine 2019'a oranla yüzde 25,58 arttı ve 762 milyon 889 bin dolar olarak gerçekleşti." dedi.

İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI 156'YA YÜKSELDİ

Külahçıoğlu, en çok makarna satılan ülkenin Venezuela olduğunu, Afrika kıtası haricinde tüm bölgelere ihracatın arttığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2020 yılında miktar bazında en büyük artış yüzde 75,58 ile Amerika kıtasında oldu. Tüm Avrupa ülkelerine ihracatımız yüzde 41,13 arttı ve 36 bin 949 ton ürün satışından 23 milyon doların üzerinde gelir elde edildi. Miktar bazında Asya Pasifik ve Güney Asya ülkelerinde yüzde 33,89, Avrasya bölgesinde yüzde 43,34 artış gerçekleşmişti. Bazı ülkelerin Türk mallarına açık veya gizliden uyguladığı önlemlere rağmen Orta Doğu ülkelerinde de yüzde 9,85 ihracat artışı yaşandı. 2019'da ihracat yaptığımız ülke sayısı 153'tü, bu sayı 2020'de 156'ya yükseldi.

İÇ TÜKETİM KOVİD-19 SÜRECİNDE ARTTI

Külahçıoğlu, Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının açıklandığı geçen yılın 11 Mart'ından itibaren makarna satışlarında artış yaşandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk vakadan sonraki iki haftalık dönemle makarna satışları yüzde 300 arttı. 2 haftalık süreçten sonra sektörümüzün verdiği güvenle satışlar geçen yıldan fazla olmakla beraber yavaşlamaya başladı. Yıl genelinde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makarna tüketimi artmıştır. Satış rakamları tüketicilerin bu zor dönemde makarnayı kolay saklanabilir, sağlıklı, pişirilmesi kolay, sürdürülebilir ve favori yiyecek olarak seçtiğini ortaya koymaktadır. Türkiye makarna sanayisi, ihracattaki başarısının yanı sıra salgın döneminde ürün tedarikini aksatmayarak, artan maliyetlerine rağmen fiyat artışı yapmayarak yerli sermaye olmanın bilinciyle halkımızı rahatlatmış ve gıda enflasyonu ile özveriyle mücadele etmiştir."

İHRACATTTA 2021 HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR

Külahçıoğlu, 2021 yılında ihracatlarının 1 milyar doları aşmasını hedeflediklerini belirterek, makarna ulaştırılan ülke sayısını da artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Sektörün, 2 milyon 300 bin ton üretim kapasitesi olduğuna dikkati çeken Külahçıoğlu, direkt ve dolaylı olarak 50 bin kişiye istihdam imkanı sağlandığını sözlerine ekledi.

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