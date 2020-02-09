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Haberlerİş-Yaşam

Makarna ihracatı AB kotasına rağmen 600 milyon doları aştı

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, 2019'da makarna ihracatının bir önceki yıla oranla miktar bazında yüzde 5.5, değerde ise yüzde 10 artarak 607 milyon 103 bin dolara ulaştığını bildirdi. Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin uyguladığı miktar kotasına rağmen dünyanın en büyük 2. makarna ihracatçısı olduğunu söyleyen Külahçıoğlu "Biz her platformda kota engellerini gündeme getiriyoruz. Türkiye makarna sektörünün önündeki önemli engellerden birisi AB'nin uyguladığı miktar kotası. Maalesef sektör olarak 27-28 Avrupa ülkesine yılda sadece 20 bin ton ihracat yapabilme hakkımız var" dedi

makarna ihracatı
AA

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, sektörün geçen yıl başarılı bir sezon geçirdiğini söyledi.

Türkiye'den 153 ülkeye makarna ihraç edildiğini anlatan Külahçıoğlu, "Kalite anlamında rekabetçi bir konumdayız. Aynı zamanda ülkemizde yetişen durum buğdayı, dünya standartlarında ve çok kaliteli. Bu avantajlarımızı sektör olarak değerlendirdik ve dünyadaki hemen hemen bütün ülkelere makarna satar hale geldik" diye konuştu.

Külahçıoğlu, ihracat rakamlarına değinerek, "Makarna ihracatımız 2019'da bir önceki yıla oranla miktar anlamında yüzde 5.5 arttı ve 1 milyon 272 bin 928 tona ulaştı, değerde de yüzde 10'luk artışla son yılların rekorunu kırarak ülkemize 607 milyon 103 bin dolar döviz kazandırdık. 2020 yılında önceki dönemlerde yakaladığımız başarıları tekrarlayarak en az 1 milyon 300 bin tonluk ihracat hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAĞIŞLAR İYİ GİTTİ'

Satış başarısında ham maddenin önemini vurgulayan Külahçıoğlu, şöyle devam etti:

"Buğdayda iyi bir hasat olacağını öngörüyoruz. Şu ana kadar ekim alanlarında yaptığımız kontrollerde de bunun yeterli olduğunu görüyoruz. Yağışlar da iyi gittiği için verimimizin de yüksek olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle 2020 yılının sektörümüz açısından iyi geçmesini bekliyoruz. Hasat öncesinde desteklerin açıklanması önemli. Makarnalık buğdayın fiyatının çiftçinin maliyetlerini karşılayacak ve dünya piyasalarıyla rekabet edebilecek düzeyde açıklanmasını talep ediyoruz çünkü çiftçimiz kazandıkça ülkemizdeki ekim alanları artacaktır. Biz her zaman çiftçimizin ürünlerini doğru rakamlarla satmasını destekliyoruz."

Külahçıoğlu, Türkiye'de üretilen makarnalık buğdayın makarna üretimi için fazlasıyla yeterli olduğunu söyledi.

ENGELE RAĞMEN DÜNYA İKİNCİSİ

Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı miktar kotasına rağmen dünyanın en büyük 2. makarna ihracatçısı olduğunu dile getiren Külahçıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz her platformda kota engellerini gündeme getiriyoruz. Türkiye makarna sektörünün önündeki önemli engellerden birisi AB'nin uyguladığı miktar kotası. Maalesef sektör olarak 27-28 Avrupa ülkesine yılda sadece 20 bin ton ihracat yapabilme hakkımız var. Bakanlıklar düzeyinde girişimlerimizi yapıyoruz. Türkiye-Avrupa Gümrük Birliğinin güncellenmesi görüşmelerinde, müzakere masasında makarnanın da olmasını istiyoruz, destekliyoruz. AB'ye yapılabilen ihracat yılın ilk birkaç ayında doluyor. Sonrasında çok sayıda sipariş almamıza rağmen kota nedeniyle dış satım yapamıyoruz."

Külahçıoğlu, makarna sektörünün 35 bin kişiye istihdam sağladığını vurgulayarak, istihdam ve teknoloji kapasitelerinin artırılması konusunda sürekli çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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