Rumen üretici Dacia'nın SUV modeli Duster, makyajlı versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu. Makyaj operasyonu ile birlikte görünüm tazeleyen araç, artık otomatik şanzıman seçeneğine de kavuştu. Buna göre, araçta Renault modellerinden tanıdık çift kavrama EDC otomatik şanzıman görev yapacak.

Yollara ilk çıktığı 2010 yılından bu yana tüm dünyada 2 milyon müşteriye ulaşan Duster, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğine sahip olarak 199 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu.

EDC şanzımanın Duster’a güç katacağını ifade eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "İlk kez lanse edildiği günden bu yana dünyada toplamda yaklaşık 2 milyonluk satış adedine ulaşan Duster, Türkiye'de ise bugüne kadar 144 bin 463 kullanıcıyla buluştu" dedi.

Çağdaş, C-SUV segmentinin pazardan aldığı yüzde 19’luk pay ile C-Sedan’dan sonra Türkiye'nin en büyük segmenti olduğundan da bahsederek, "Büyüme trendini sürdüren ve otomatik vitesin dominant olduğu bu segmentte, 2020'de satışların yüzde 84'ü otomatik şanzıman olarak gerçekleşti. Otomatik şanzımana talebin bu denli yüksek olduğu segmentte Duster, manuel versiyonları ile liderliği elde etti. Yeni Duster ile daha geniş bir kitleye hitap ederek liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çağdaş, Temmuz ayında Türkiye'de ilk kez Dacia satışlarının Renault satışlarını geçtiğini de belirterek, "Yeni Duster'ın lansmanı dünyada ilk olarak Türkiye'de yapılıyor. Yılın geri kalanında hem Renault hem de Dacia tarafında güçlü olmayı planlıyoruz. Hedeflediğimiz satış adetlerini sağlayacak şekilde araç tedarik sözü aldık" dedi.

'HIBRIT CLIO İÇİN TEŞVİK BEKLİYORUZ'

Markanın gelecek hedefleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çağdaş, Dacia'nın elektrikli modeli Spring'i önümüzdeki yıl satışa sunacaklarını, fakat Renault Clio'nun hibrit versiyonunu tüketici ile buluşturmak için uygun koşulları beklediklerini ifade etti.

Çağdaş, "Clio'nun hibrit motoru Bursa'da üretilerek dünyaya ihraç ediliyor. Bu modeli Türkiye yollarına çıkarmak için hibrit otomobillere sunulan teşviğin yaygınlaşmasını bekliyoruz. Şuan ki hibrit teşviği tek bir modeli kapsıyor, bu teşviğin daha çok otomobili kapsar hale gelmesi gerekiyor" dedi.

Otomotiv sektörünün ÖTV düzenlemesine hazırlıksız yakalandığını vurgulayan Çağdaş, Renault ve Dacia'nın toplam satışları içindeki filo satış oranının yüzde 50 seviyesinden yüzde 25'lere indiğini de sözlerine ekledi.

MARKANIN YENİ KİMLİĞİNE KAVUŞTU

Yeni Duster, ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka kimliğinin tasarım unsurlarından yararlanıyor. Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası, ilk bakışta dikkat çekiyor.

Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar da aracı yenilikleri arasında yer alırken, ön arka koruma kızakları, yan aynalar ve çift renkli tavan barlarındaki krom detaylar da dış tasarımda makyaj operasyonun izleri olarak göze çarpıyor.

Yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyor. Bu teknoloji aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanılıyor.

Makyajlı Duster'ın iç mekanında ise, yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamaya sahip yüksek orta konsol dikkat çekiyor. Ayrıca yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence sistemi seçeneği bulunuyor.

Otomobilin yenilikleri arasında deri döşeme ve koltuk ısıtma seçeneklerini de yer alıyor.

Tüm donanım seviyelerinde, entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor. Donanım seviyesine bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima, direksiyonda aydınlatmalı kumandalara sahip hız sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller serbest kart sistemi sunuluyor.

DİREKSİYON SİSTEMİ YENİLENDİ

Yapılan açıklamaya göre, makyajlı Duster'ın elektrikli direksiyon sistemi orta ve yüksek hızlı sürüşler için yeniden ayarlandı. Buna göre direksiyon, 70 km/s’nin üzerindeki hızlarda biraz daha sertleşiyor.

Bu yeni ayar ile sürüş güvenliğinin desteklendiği ve sürücüye daha fazla geri bildirim sağlandığı kaydedildi.

Duster da önden çekişli versiyonda 217 mm ve 4x4 versiyonunda 214 mm yerden yükseklik sunarken, 21 derecelik bir kırılma açısı ile 30 derece yaklaşma açısı sağlıyor. Önden çekişli versiyonda 34 derece ve 4x4 versiyonda 33 derece uzaklaşma açısı sunulmaya devam ediliyor.

LPG'DE MENZİL 250 KİLOMETRE ARTTI

Duster'ın yeni eklenen 6 ileri otomatik EDC şanzıman iki tekerlekten çekişli TCe 150 motorla birlikte sunuluyor.

Öte yandan, ECO-G 100 bg seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaşırken, bu sayede menzilin toplamda 250 kilometreden fazla artırıldığı bildirildi.

Böylece, her biri 50 litre kapasiteli iki yakıt deposuyla makyajlı Duster'ın toplam bin 235 km’ye kadar menzile ulaşabildiği aktarıldı.

Makyajlı Duster'ın motor seçenekleri ise şu şekilde açıklandı; benzin tarafında, TCe 90 bg (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman, TCe 150 bg (4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman, TCe 150 bg (4x2) ve 6 vitesli EDC otomatik şanzıman, dizel cephesinde dCi 115 bg (4x2 veya 4x4) ve 6 vitesli manuel şanzıman ve fabrika çıkışlı benzin&LPG seçeneği olarak da ECO-G 100 bg (4x2) ve 6 vitesli manuel şanzıman.