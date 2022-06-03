HABERTURK.COM

Ford'un 24 yıldır yollarda olan modeli Focus da, makyajlı versiyonu ile Türkiye'ye geldi. 2018'de tanıtılan güncel model, makyaj ile birlikte daha sert bir ön yüze kavuştu.

Otomobilin ön yüzü ve iç mekanında yoğunlaşan makyaj operasyonu, kaputunun altındaki güç ünitelerini de etkiledi. Öyle ki, 1998 yılından bu yana üretilen Focus, ilk kez hibrit opsiyonuyla bayilerde yerini aldı.

Yeni Focus hakkında konuşan Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk, "Ford Focus, ilk üretildiği 1998 yılından beri sektöründe öncü bir rol üstlenerek ilklere imza attı. Bu sayede de bugüne kadar iki kez tüm dünyada en çok satan otomobil unvanını kazandı. En son 2018 yılında müşterilerimizin geri bildirimlerinden ve ihtiyaçlarından yola çıkılarak gerçekleştirilen kapsamlı değişimlerin sonucu olan 4'üncü nesil Focus, geleceğin akıllı dünyasına geçişin anahtarı oldu. Bugün ise makyajlanan yeni Ford Focus daha da çarpıcı bir dış tasarım ile teknolojileri ve insan odaklı tasarım felsefesinin getirdiği tüm konfor ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor" diye konuştu.

MAKYAJ ÖN YÜZDE YOĞUNLAŞTI

Makyajlanan Focus’ta ön tasarımın tamamen yenilendiği görülürken, yeni ön tasarımda güncellenen tampon, ızgaralar ve paneller, entegre sis lambalı LED far kümesi ve yeni şekilli arka farlar araca güncel bir görünüm sunuyor.

Makyaj ile birlikte LED farların standart hale geldiği Focus'ta, dört kapı gövde tipinde 511 litrelik bagaj hacmi sunuluyor.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemine sahip olan Titanium serisinde, kapı altı aydınlatması sunuluyor. Yan camlarda alt krom çerçeveler de Titanium’a özel donanımlar arasında.

Aracın iç tasarımında genel olarak koltuklar ve iç alan tasarımı korunurken en büyük değişim, daha önce Titanium donanımında sunulan SYNC sistemi ile birlikte 8’ renkli dokunmatik ekranın tüm donanım seviyelerini kapsayacak hale gelmesi olarak açıklanıyor.

Orta konsolda ise yine giriş seviyesinden itibaren elektrikli park fren sistemi sunuluyor. Trend X donanım serisinde arka park sensörüne ek olarak ön park sensörü de standart olarak sunuluyor.

DÖRT FARKLI KOMBİNASYON SUNUYOR

Yenilenen Ford Focus, ilk defa 1.0L Ecoboost motor ve 7 ileri powershift şanzımana sahip hibrit teknolojisi ile geliyor. Ecoboost hibrit motor, verimliliği artırmak için 48 volt bataryadan güç alıyor ve ilave 16 PS güç vermenin yanı sıra hızlanmayı yüzde 20’ye varan oranda artırıyor.

Yapılan açıklamaya göre, üst serilerde HB ve SW gövde tiplerinde 125PS güç seçeneği ile sunulan hibrit güç grubu, elektrik motoru sayesinde yüksek tork üretebiliyor. Daha kısa sürede daha yüksek hızlara çıkma imkanı sunan bu teknoloji, düşük hızlarda içten yanmalı motorun devre dışı bırakılmasıyla aynı tipteki motorlara sahip serilere göre yakıt tasarrufu imkanı sağlıyor.

Makyajlı Ford Focus dört farklı motor-şanzıman seçeneği ile geliyor. Trend X ve Titanium serilerinde 1.5L 123PS PFi benzinli motor, 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri ile sunulurken, tüm donanım seviyeleri ve gövde tiplerinde dizel olarak 1.5L 120 PS EcoBlue motor ve 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği bulunuyor.

1.0Lt Ecoboost Hibrit 125 PS motor ve 7 ileri powershift otomatik şanzıman ise Titanium Active ve St-Line’da 5 Kapı ve SW gövde seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

İLK ETAPTA TEK DONANIM İLE GELDİ

Makyajlanan yeni Ford Focus, sedan, hatchback ve station wagon gövde tipleriyle ilk safhada TrendX serisi ile Haziran ayında satışa sunuldu.

Otomobilin, Titanium, Active, ST Line donanım seviyeleri ile ilerleyen dönemde Türkiye’de satışa sunulacağı kaydedildi.

Yeni Focus'un anahtar teslim satış fiyatı 587 bin 500 TL olarak açıklandı.