Makyajlı peruklu saldırı uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nde büyük darbe yiyen terör örgütü PKK'nın yeni eylem planları deşifre edildi. İstihbarat birimleri, teröristlerin yeni eylemler öncesinde 'maskeleme' yöntemini kullanacağını saptadı. Terör örgütü üyelerinin makyajlı ve peruklu eylem yapmayı planladığını belirleyen istihbarat birimlerinin hazırladığı rapor İçişleri Bakanlığı'na ulaştı.



Enis Yıldırım'ın haberine göre PKK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde, örgütün hedefine üst düzey bürokratları koyduğu belirlendi. İstihbarat birimleri, teröristlerin 24 Ağustos 2018 tarihli telsiz görüşmelerinden eylem talimatı aldıklarını belirledi. Alınacak önlemler sıralanırken bürokratların yol güzergahlarındaki menfez, köprüler ve viyadüklere dikkat edilmesi istendi.



4 İLÇEYE UYARI YAPILDI

Karadeniz Açılım Grubu'nda sorumlu üst düzey teröristlerin son bir ay içerisinde öldürülmesinin ardından Trabzon ve çevresinde il ve ilçelerde örgüt mensuplarının sansasyonel eylem arayışında olduğu belirtilen raporda alınacak tedbirler belirtildi. İstihbarat raporunda özellikle Trabzon'un Düzköy, Maçka, Tonya ve Şalpazarı ilçelerine uyarı yapıldı. Teröristlerin kırsal alanda kalan bu ilçelerde baskın, pusu, bombalama ve tuzaklama türü eylemler yapabileceği belirtilirken, olası eylemleri engellenmek için tedbirlerin en üst düzeyde alınması istendi.

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