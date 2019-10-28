Çek üretici Skoda'nın ürün gamındaki 'amiral gemisi' modeli olan Superb, makyajlı versiyonu ile geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sunuldu.

Volkswagen (VW) Grubu'nun Manisa'da kuracağı yeni fabrikası göz önüne alındığında, Türkiye'de satışa sunulan son 'ithal' Superb olarak nitelendirebileceğimiz otomobil, makyaj operasyonu ile birlikte önemli bir değişim yaşadı.

Fakat, bu değişimin izlerini otomobilin iç ve dış tasarımında aramak yerine, direksiyon başında ya da yolcu koltuğunda takip etmek daha yerinde bir davranış olacaktır.

Öyle ki, kokpitinde ve dış tasarımında makyaj öncesine göre çok fazla yenilik sunamayan Superb, yolculuk sırasında bıraktığı hissiyat ile geçirdiği değişimi kullanıcısına anlatıyor.

Böylece, bugüne kadar iç mekan genişliğinde platform kardeşi olan Volkswagen Passat'tan önde olan fakat konfor ve kalite olarak bu otomobilin bir adım gerisinde kalan Superb'in, makyaj operasyonu ile birlikte ise Passat karşısındaki eksiklerini giderdiği ortaya çıkıyor.

Tüm bunlara şahit olduğumuz Hafta içi gerçekleşen Türkiye lansmanında kullanma fırsatı bulduğumuz ve yukarıdaki satırlarda anlattıklarıma şahit olduğumuz yeni Superb hakkındaki izlenimlerimize geçmeden önce, Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto'nun Genel Müdürü Zafer Başar'ın açıklamalarına bakmakta fayda var.

'BİNEK OTOMOBİL PAZARI 2020'DE 500 BİN ADEDİ BULUR'

Faiz indirimleri ile pazarda hareketlilik yaşandığını kaydeden Başar, Türkiye binek otomobil pazarının 2019 yılını 350-400 bin seviyesinde kapatacağı tahmininde bulundu.

Zafer Başar, "Bu tempo devam ederse sadece otomobil pazarının 500 binlik bir rakama ulaşması ve belki de aşması çok şaşırılacak bir durum olmayacak. İşlerin düzelmeye başladığını görüyoruz. 2018'in Nisan, Mayıs aylarında ara vermiş olduğumuz yükseliş temposuna tekrar ulaşacağımızı ön görüyoruz" dedi.

Superb'in marka için önemli olduğunun altını çizen Yüce Auto Genel Müdürü, "Geçen 16 yılda da toplam olarak 45 bin adet Superb satışı gerçekleştirmemiz, otomobilin ne kadar sevilen bir model olduğunu doğruluyor. Bu adetlerle Avrupa’nın en çok Superb sedan satan pazarları arasında yer aldık. Ayrıca Superb Sedan satışlarında dünyada birinci sıradayız" ifadelerini kullandı.

'5 YIL İÇİNDE İLK 5 MARKA ARASINA GİRECEĞİZ'

Zafer Başar, Superb için 2019 yılı hedeflerinin 4 bin 100 adet olduğunu kaydederek, "Satışlarımız içerisinde Superb ikinci sırada yer alıyor. İlk 9 ayda 2 bin 100 adet Superb satışı gerçekleştirdik. Yeni Superb’in getireceği motivasyon ile yıl sonuna kadar 2 bin adetlik daha satışa imza atıp, hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Skoda olarak 2019 yılı hedefimiz ise, 13 bin 500 adet satış ile yüzde 4’e yakın pazar payına ulaşmak" diye konuştu.

Skoda'nın Türkiye pazarında yıl başından bu yana elde ettiği satış rakamını da 8 bin 107 adet olarak açıklayan Başar, 5 yıllık planlarını ise yüzde 7 pazar payı ve en çok satan ilk 5 marka arasında yer almak olarak sıraladı.

GÖRÜNÜMDEN ÇOK BIKAKTIĞI HİSSİYAT DEĞİŞMİŞ

Gelelim makyajlı Superb'teki yeniliklere.

İlk olarak, Skoda'nın değişen tasarım anlayışının ürünü olarak, bagaj kapağında logo yerine 'Skoda' yazısına yer verildiğini fark ediyoruz.

Volvo modellerinde karşımıza çıkan bu tasarım, Skoda'nın artık VW'den bağımsız bir şekilde kendi marka kimliğini oturtma çalışması olarak değerlendirilebilir.

Aracın en üst donanım paketinde sunulan ve bagaj kapağını boydan boya saran krom çıta ise, Audi A6'nın yeni kasasına gönderme yapıyor. Böylece otomobilin premium modellere göz kırptığı da ortaya çıkıyor.

Fakat, bu krom parçanın üst donanım paketinde standart olarak değil, opsiyon olarak alınabildiğini belirtelim.

Ayrıca, aynı krom parçanın alt donanımlarda bulunmaması, yeni Superb'i makyajsız versiyon ile ayırt etmeyi zorlaştırdığı gibi, otomobilin premium havasını da bir anda silip süpürüyor.

Premium hissiyatı, Superb'in iç mekanında da devam ediyor. Makyaj öncesine göre krom kaplamaların daha bol kullanıldığı kokpitte, kapı kollarının da deri benzeri bir malzeme ile kaplanması kalite hissini artırıyor.

İç mekan ergonomisinde zaten başarılı bir model olan Superb'in kokpitinde görsel değişimin sınırlı olduğunu bilmekte fayda var.

Fakat, araçta sunulan kablosuz şarj özelliğinin bir getirisi olarak artık vites kolu önünde daha fazla alan bırakıldığını da söyleyelim.

MOTOR SESİ ARTIK DAHA AZ DUYULUYOR

Aracın sürüşüne geçersek, Superb ile geçirdiğimiz yaklaşık 1 saatlik süre boyunca, aracın bozuk zeminlerdeki konforunun arttığını ve trim seslerinin azaldığını gözlemledik.

Otomobilin dizel motor sesini iç mekana daha az yansıtması da olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkarken, otoyol sürüşü yapmadığımız için şimdilik yol ve rüzgar sesi konusunda bir yorumda bulunamıyoruz.

Ama, motor yalıtımının artırılması, diğer seslerin de makyaj öncesine göre daha iyi yalıtılmış olabileceği yönündeki beklentimizi artırıyor.

Superb'in motor seçenekleri arasında 1.5 TSI, 1.6 TDI ve 2.0 TDI bulunuyor. Manuel şanzıman sadece 1.5 TSI benzinli motor ile sunulurken, diğer motor seçeneklerinde 7 ileri çift kavrama otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.

2 litrelik dizel versiyon ise dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte geliyor.

Bizim kullandığımız 1.6 litrelik dizel ünite, makyaj öncesinde olduğu gibi 120 beygir gücünde olarak Türkiye'ye geliyor. Dolayısıyla motorun tüketim ve hızlanma değerlerinde herhangi bir fark bulunmuyor.

DONANIM SAYISI ARTTI

Superb'te makyaj ile birlikte sunulan donanım sayısı ise 5'e yükselirken, müşterilere Comfort, Elite, Pemium, Prestige ve L&k Crystal paketleri sunuluyor.

Comfort donanım paketi sadece 1.5 TSI motor ve manuel şanzıman ile tercih edilebilirken, serinin en üstünde konumlanan L&k Crystal ise 2 litrelik dizel motor ile birlikte alınabiliyor.

Diğer donanım paketlerini ise 1.6 TDI ve 7 ileri otomatik şanzıman ile satın almak mümkün. 1.5 TSI motor ve otomatik şanzıman birlikteliği ise sadece Premium ve Prestige pakette sunuluyor.

Otomobile makyaj ile gelen bir artı ise, artık tüm donanım paketlerinde 8 inch multimedya ekranının standart olarak sunulması olarak karşımıza çıkıyor. LED ön ve arka farlar da tüm donanımlarda standart olarak gelen bir başka yeni özellik.

Tüm bunların yanı sıra, Skoda yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Superb'in yurtdışında satılan Sportline ve Scout gibi daha niş donanım paketlerinin de 2020 yılında Türkiye'ye getirilmesi gündeme alınmış durumda.

Superb hakkında söylenecek çok şey var. Fakat, araç ile geçirdiğimiz kısıtlı zaman göz önüne alındığında şimdilik nokta koymanın vakti geldi.

Sonuç olarak, hiç olmadığı kadar iyi bir otomobil haline gelen ve premium otomobillere göz kırpan Skoda Superb, yakın bir gelecekte Manisa'da üretilecek yeni nesliyle birlikte hem kendi iddiasını hem de Türk otomotiv sanayisinin başarısını yukarı çıkaracaktır.