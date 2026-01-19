Her şey 2014 yılında başladı… En son 21 Ekim 2014’te görülen Hüseyin Bağatur’dan bir daha haber alınamadı. Kız kardeşi tarafından polise kayıp başvurusu yapıldı. Polis Hüseyin Bağatur’un hem kız kardeşinin, hem de eski eşi Hediye Geçen’in ifadelerine başvurdu. Ancak yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Uzun süre “kayıp vakası” olarak görülen dosya cinayet şüphesiyle Malatya Emniyeti Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği’ne verildi.

ESKİ KAYINPEDERİNİN EVİNDE KAZI

Soruşturma kapsamında ekipler 11 Kasım 2021’de Bağatur’un eski kayınpederine ait apartmanın Zemin katında kazı yaptı. Ancak kazıdan bir sonuç alınamadı. Eski eşi Hediye Geçen, babası ve 4 akrabası ile Ali Rıza Türker gözaltına alındı. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELER PENCERESİZ BAĞ EVİNDE YOĞUNLAŞTI

Cinayet Büro ekipleri şüphelilerin HTS ve baz incelemelerini detaylandırdı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı köyü Höbelek mevkiine gittikleri belirlendi. Bölgede şüpheli Ali Rıza Türker’e ait bir arazi vardı. Hüseyin Bağatur’un kaybolmasından kısa süre sonra bu bölgede Pek Deresi mevkiinde bir bağ evi inşa edildiği belirlenince şüpheler burada yoğunlaştı. Bölgeye giden ekipler tek katlı tuğla yapının kapısı ve penceresi bile olmadığını, yıllardır böyle durduğunu gördü.

EVİN TEMELİNDE ŞÜPHELİ BOŞLUKLAR Ekipler Kasım 2021’de adli izinle Malatya Jeofizik Odası’ndan mühendis ve gönüllü jeofizikçilerden oluşan bir ekip kurdu. Ali Rıza Türker’e ait arazi ve bağ evinin jeofizik haritası çıkarıldı. Teknik ölçümlerde, evin temelinde şüpheli boşluklar olduğunu ortaya koydu. YIKILMA TEHLİKESİ KAZIYI DURDURDU Bu aşamada soruşturmanın en kritik sorunu, yapının durumuydu. Dosyada, evin yıkılma ihtimali nedeniyle o dönem derin kazı yapılamadığı bilgisine yer verildi. Delile yaklaşmak mümkündü ama delili ortaya çıkarmak, yapıyı çökertme riskini beraberinde getiriyordu. İkinci aşamada, adli izinle ev çevresinde kısıtlı kazı yapıldı. 11 Kasım 2021’de gerçekleştirilen kazı, yapının yıkılma tehlikesi nedeniyle sonlandırıldı ve sonuç alınamadı. Jeofizik ölçümlerden sonra sahaya, jandarma kuvvetlerinden ceset ve kadavra arama köpeği istendi. Yapılan çalışmalara rağmen sonuç alınamadı. İKİNCİ OPERASYON DA SONUÇ VERMEDİ Ama şüphelerin güçlenmesi üzerine 24 Kasım 2021 tarihinde Ali Rıza Türker, Bayram Türker ve Hediye Geçen gözaltına alındı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi, ancak delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE YIKIM OLUNCA CİNAYET ORTAYA ÇIKTI Polis ekipleri dosyayı kapatmadı. Sahada gözlem, teknik inceleme ve yeni verilerle süreci takip etti. Dosyadaki dönüm noktası ise 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler oldu. Depremden bir süre sonra Yuvalı köyünde yapılan incelemelerde bağ evinin çöktüğü belirlendi. Temmuz 2024’te evde kazı yapıldı. Hüseyin Bağatur’a ait kemikler ve kaybolduğu gün üzerinde bulunan eşyalarına ulaşıldı. Tekrar gözaltına alınan eski eşi Hediye Geçen ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Ali Rıza Türker ve Bayram Türker tutuklandı. 8 yıl boyunca polisin yürüttüğü özverili çalışma sonucu cinayet aydınlandı. Bağatur’un başına tabanca ile ateş edilerek öldürüldükten sonra kayısı bahçesine götürüldüğü, temel kazısına gömülerek üzerine temel taşları konduğu, ardından mikserle beton döküldüğü belirlendi. Üzerine tuğla duvar örülüp, tavan betonu atılarak bir yapı yapıldı, kapı ve penceresi takılmadı. Cinayete ilişkin dava, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Tutuklu sanıkların yargılanması devam ediyor.