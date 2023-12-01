Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 03.18'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.18'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA'nın haberine göre; yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.