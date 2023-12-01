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        Haberler Gündem Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

        Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 03.18'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 06:02 Güncelleme: 01.12.2023 - 06:02
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        Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.18'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre; yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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