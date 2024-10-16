Malatya'da 5,9'luk deprem kamerada: Hayatta tutan tereddüt
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin etkilendiği Elazığ'da iş yerindeki balkondan aşağı sarkan kişi son anda atlamaktan vazgeçti. Bu kişinin aşağı atlayıp atlamak arasında kaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Malatya'nın Kale ilçesi merkezinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem korku ve paniğe yol açtı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 binada kısmi çökme olduğunu belirterek herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Toplam 187 vatandaşın etkilendiği depremde 43 kişinin de gözetim altında tutulduğu belirtildi.
Depremin etkilendiği Elazığ'da iş yerindeki balkondan aşağı sarkan kişi son anda atlamaktan vazgeçti. Bu anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.